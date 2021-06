Bh. građani ponovo pohrlili po vakcinu u Srbiju

BANJALUKA, SARAJEVO - Nakon poziva Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, da građani BiH dođu na vakcinaciju u ovu zemlju, bh. državljani su već danas krenuli na put da se vakcinišu.

Za imunizaciju u Srbiji bh. građanima potrebni su samo lični identifikacioni dokumenti, a vakcinu mogu da prime na bilo kojem vakcinalnom punktu u ovoj zemlji u kojoj su prisutne četiri vrste vakcina, fajzer, astrazeneka, kineska vakcina, te ruska vakcina sputnjik V.

Koju vakcinu će primiti građani BiH, zavisi od mjesta gdje će otići na imunizaciju.

Kako je ranije naveo Vučić, bh. građani koji odluče da se vakcinišu preko granice, dobiće i sertifikat o vakcinaciji kao i građani Srbije, te da to mogu da učine u bilo kojem gradu u toj zemlji.

"Građani BiH u Srbiji moći će da se vakcinišu gde god žele, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Loznici i bilo kom drugom gradu ili pograničnom mestu", rekao je u srijedu Vučić nakon sastanka sa delegacijom Srpske, koju su predvodili Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, i Željka Cvijanović, predsjednica RS.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela odluku da se u zatvorenom prostoru može okupiti do 50 osoba, a na otvorenom prostoru do 100 osoba. Vlada je donijela i odluku da je moguće organiziranje većih skupova uz jedan od uslova, a to su posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa, ne starijeg od 48 sati, ili potvrde o prebolovanom kovidu-19, ne starije od šest mjeseci, ili potvrde o završenom cijepljenju.

Takođe, dozvoljeno je održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova, kojima bi moglo prisustvovati do 100 osoba, a ukoliko skup ima više od tog broja, potrebno je da učesnici zadovoljavaju jedan od tri uslova.

"Novina je i da je dozvoljeno održavanje profesionalnih sportskih takmičenja na otvorenom uz prisustvo gledalaca, uz uslove korištenja do 30 odsto kapaciteta stadiona, a ne više od 500 osoba po tribini. Osobe na tribinama moraju nositi maske, a prilikom ulaska i izlaska sa stadiona obavezno je poštivanje epidemioloških mjera, za što su zaduženi kovid redari", saopštili su iz Vlade FBiH.

Inače, Bugarska planira da izdvoji oko 150.000 vakcina protiv kovida-19 za zemlje sa Balkana, a među njima je i BiH.

Kako je rekao ministar zdravlja Bugarske Stoičo Kacarov, već su dobili zahtjeve od BiH, Albanije, Sjeverne Makedonije i samoproglašenog Kosova, te se namjerava da, u najvećoj mjeri, doniraju vakcine kompanije "AstraZeneca" jer u domaćoj javnosti postoji malo interesovanje za nju.