Bh. građani preko granica prenose od lijekova do mrtvih životinja

BANJALUKA, SARAJEVO - Svako ko je ikada prešao preko graničnog prelaza zna da postoje određene procedure koje se moraju ispoštovati, kao i da se određena roba ne smije prenositi, ili barem ne u velikim količinama.

Neki građani zbog neznanja ili, pak, svjesno preko granice BiH pokušavaju prenijeti nedozvoljene stvari, kao što su na primjer ulovljene životinje, prekomjerne količine cigareta, alkohola i lijekova.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH), u prvih šest mjeseci ove godine Granična policija je na ulazu u BiH zaplijenila 31 ustrijeljenu pticu vrste šljuka, koja je zaštićena bh. vrsta, a nerijetko je ilegalno izvoze u Italiju, gdje jedan obrok od nje košta i do 100 evra.

Pored toga, carinici su oduzeli 184 kilograma sira Arla Mozzarella Blok te 310 pakovanja različitih lijekova, kao što su panklav, sumamed, leksaurin i demetrin.

Putnici često nisu upoznati ni koliko cigareta i duvanskih proizvoda mogu da prenesu preko granice, a u UIO BiH podsjećaju da se u BiH može unijeti do 200 cigareta, do 100 cigarilosa, do 50 cigara ili do 250 grama duvana za pušenje.

Kada su alkoholna pića u pitanju, može se unijeti samo litar pića koje ima više od 22 odsto alkohola, s manjim postotkom najviše dvije litre, a putnici mogu unijeti četiri litre vina i 16 litara piva.

"U ličnom prtljagu putnici mogu prenijeti robu nekomercijalnog karaktera oslobođenu od plaćanja uvoznih dažbina u vrijednosti do 600 KM po putniku i danu", rekli su UIO BiH.

Dodaju da se zna desiti da građani iz neznanja pokušaju unijeti neke biljke, što takođe nije dozvoljeno, kao i veće količine tableta za ličnu upotrebu.

"Mogu se unijeti male količine bilja i biljnih proizvoda. Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije", objasnili su u UIO BiH.

Napominju da je važno da građani znaju da su svi koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 evra dužni da prijave carinskom organu na svakom graničnom prijelazu u BiH.

Građani često nisu svjesni šta se smije prenijeti preko granice, te često nenamjerno krše zakon.

Marko B. iz Prijedora kazao je da na granicama nije imao problema, ali da nije u potpunosti upoznat s tim šta je sve dozvoljeno da prenese preko granice.

"Pošto sam strastveni pušač detaljno sam se upoznao s tim koliko cigareta mogu da prenesem preko granice, a za ostale proizvode nisam baš siguran", kaže ovaj Prijedorčanin.