Bh. građani već rezervišu ljetovanja: Na plaži opuštenije uz zimske popuste

BANJALUKA - Zbog talasa popusta za ljetovanja koja već uveliko nude hotelijeri u Hrvatskoj, Grčkoj i Turskoj, turističke agencije u BiH imaju pune ruke posla, jer građani uveliko tokom zime rezervišu smještaj na moru zahvaljujući popustima i do 45 odsto.

Dodatna pogodnost je i mogućnost plaćanja na rate pa se radije odlučuju u zimskom periodu započeti otplate ljetovanja kako bi do početka odmora sve isplatili i tako sakupili više džeparca za sunčane plaže.

"Prvi put smo se odlučili za ovu ponudu, koja uključuje sedam polupansiona za našu četvoročlanu porodicu u jednom hotelu u Hrvatskoj. Nismo nikada tu boravili, ali sam čula da su ljudi imali pozitivna iskustva. Preko jedne agencije već smo počeli uplaćivati rate, a u ovom periodu imamo popust i to će nas na kraju izaći oko 1.200 KM, što je prihvatljivo za jednu porodicu", ispričala nam je Banjalučanka Sanja M.

U sarajevskoj agenciji "Relax Tours" kažu da se ljetovanja uveliko rezervišu, a najaktuelnija destinacija je Turska.

"To su uglavnom porodična ljetovanja, koja nude pakete aranžmana i uključuju avionski let i tansfer do hotela, koji su tri, četiri i pet zvjezdica, s kompletnom uslugom za cijelu porodicu", kaže Merima Hrvat iz ove agencije i dodaje da na pojedine rezervacije hotelijeri u ovom periodu nude popust i do 45 odsto do određenog datuma.

Osim Turske, kako ističe, aranžmane nude i neki hoteli na Jadranu, s tim da uglavnom imaju samo hotelski smještaj, ali ne i prevoz.

"Što se tiče Jadrana, tu se cijene kreću od oko 50 KM pa nadalje dnevno po osobi za polupansion. Iz Sarajeva se Grčka malo traži, a što se tiče Turske cijene se kreću od 800 KM po osobi za sedmodnevni aranžman s avionskom kartom", dodaju iz ove agencije.

Ističu da u ovom periodu najčešće rezervišu ljudi koji žive u inostranstvu i imaju definisane godišnje odmore.

U Agenciji "Zepter passport" kažu da su u toku popusti do 31. januara, dok drugi talas traje do kraja februara, a građani se najviše interesuju za Grčku od autobuskih do avionskih aranžmana.

"Cijene se kreću u velikom rasponu u zavisnosti od termina, ali mi u ovom periodu najnormalnije prodajemo ljetne aranžmane i to traje još od prošle godine. Nudimo odgođeno plaćanje i imamo ugovore s firmama, pojedinačne ugovore, individualno se dogovaramo sa starim klijentima", kažu u ovoj agenciji i dodaju da su popusti u ovom periodu 10 do 15 odsto.

I banjalučka agencija "Adriatica line" ima ponude ljetovanja koje su počele u 11. mjesecu lani, ali kako kažu u toj agenciji, svake godine rezervacije kreću sve ranije zbog popunjenosti kapaciteta i popusta.

"Popusti zavise od hotela do hotela, ali generalno sada su jeftiniji 20 do 30 odsto i ljudi mogu da biraju. Grčka i Hrvatska su nam i ove godine najpopularnije destinacije", kaže Dario Nikšić iz "Adriatica linea".