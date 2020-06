Bh. virusolog: Imamo karakteristike drugog talasa

SARAJEVO - Virusolog i mikrobiolog Šukrija Zvizdić rekao je da povećanje broja oboljelih od virusa korona ima karakteristike drugog talasa epidemije, ali i karakteristike repova epidemije.

"Ovdje ima i karateristika drugog vala, ali imamo i karakteristika repova epidemije. Naši ljudi koji su inficirani dolaze iz inostranstva, imat ćemo i turiste koji nose virus. Pored toga imamo autohtoni, naš virus i doći će do miješanja. Ovo je očekivano. Ne možete imati restriktivne mjere, mali broj inficiranih i očekivati da, kada se to ukine, nema virusa. Virus je tu, on mora zaražavati nove osobe i sada je samo pitanje koliko ćemo vremenski dugo biti inficirani da bi postigli taj kolektivni imunitet", rekao je Zvizdić za televiziju "N1".

On je dodao da virus neće brzo proći.

"Ovaj virus nije agresivan i one neće kratko trajati. Većina građana misli da je virus otišao, on se neprimjećeno prenosi sa osobe na osobu, asimptomatski. Ovo je maratonska trka, on neće brzo proći našu populaciju", rekao je Zvizdić.

(N1)