Bh. vozovi na začelju evropske kompozicije

BANJALUKA, SARAJEVO - U cijeloj Evropi, od bh. vozova, sporiji su samo oni u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Konkretno, albanske kompozicije u prosjeku "jure" 27,6 km/h, makedonske 53,1, u Srbiji je prosjek 54,3, a u BiH 54,5 km/h.

Najbrži vozovi su u Španiji, gdje u prosjeku idu brzinom od 199,4 km na sat, što znači da su čak 3,7 puta brži od naših.

Prema stranici s info-grafikama i kartama "Smardart", nigdje u našem regionu, kada je riječ o željezničkom saobraćaju, nije sjajna situacija, pa tako susjedna Hrvatska ima najsporije vozove u Evropskoj uniji - voze tek 58,2 km/h.

Vernes Buljugija, predsjednik Sindikata mašinovođa - strojovođa u FBiH, ističe da su naši vozovi sigurno među najsporijim u Evropi, a razlozi su višestruki.

"U BiH je specifična konfiguracija terena, pa na dionici od Sarajeva prema moru imate planine, prevoje, klance, tako da su maksimalne brzine do 100 km/h, iako je pruga remontovana. Dakle, konfiguracija terena i ostali faktori ne dozvoljavaju veće brzine", rekao je Buljugija za "Nezavisne".

Kako je dodao, pruga na dionici od Sarajeva prema Doboju nije remontovana.

"To je pruga iz bivšeg sistema, tako da su brzina maksimalno kreće do 70 km/h. Kada se uradi remont, na toj dionici brzina bi mogla ići i do 150, pa čak i 200 km/h", procjenjuje Buljugija.

Kada smo mu spomenuli podatak iz Španije, gdje, dakle, vozovi u prosjeku idu brzinom od 199,4 km na sat i upitali ga hoće li neko od nas doživjeti da se tom brzinom vozi ovdje, bio je jasan.

"Ne! Ne vjerujem. Mi to zapamtiti nećemo. Možda nekad neko za 100 godina", kaže Buljugija.

Simo Cvjetković, predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa "Željeznica RS", ističe da niz faktora utiče na brzinu vozova, gdje spadaju infrastruktura, ali i same lokomotive. Po njegovim riječima, da bi se povećao stepen bezbjednosti, na nekim dionicama morate smanjiti brzinu.

"Ako je infrastruktura dobra, može se postići veća brzina. Osim toga, lokomotive su u prosjeku stare 35 do 40 godina, pa bi trebalo rekonstruisati postojeće ili nabaviti nove", naveo je Cvjetković, dok iz "Željeznica RS" i "Željeznica FBiH" nismo dobili odgovore na naše upite.

Inače, po ovoj analizi, iza Španije slijedi Francuska, čiji vozovi voze brzinom od 195,9 km na sat, a potom Italija sa 169,9.

Njemački vozovi voze brzinom od 141,6 km na sat, a u Velikoj Britaniji 134,4.

U Poljskoj je prosječna brzina vozova 114 km na sat, u Austriji 106,8, Grčkoj 94, Mađarskoj 84, Bugarskoj 73, a u Sloveniji 72 km na sat.

Ono što je zanimljivo jeste da su francuski brzi električni vozovi TGV najbrži u Evropi i mogu postići brzinu od čak 575 km na sat, dok njemački transrapid maglev voz vozi 500 km/h.

PROSJEČNA BRZINA VOZOVA U EVROPI (km/h)

Albanija 27,6

S. Makedonija 53,1

Srbija 54,3

BiH 54,5

Hrvatska 58,2

Slovenija 72

Bugarska 73

Mađarska 84

Grčka 94

Austrija 106,8

Poljska 114

V. Britanija 134,4

Njemačka 141,6

Italija 169,9

Francuska 195,9

Španija 199,4