BiH će za 50 godina izgubiti milion stanovnika

BANJALUKA - Bosna i Hercegovina će, ako je suditi prema najnovijem izvještaju UN-a, za pedeset godina imati preko milion stanovnika manje, te se predviđa da će tada u njoj živjeti oko 2.231.000 ljudi.

"U BiH će u 2020. godini živjeti 3,28 miliona, dok će se do 2070. taj broj smanjiti na 2,31 milion ljudi", stoji u UN-ovom izvještaju o svjetskoj populaciji za 2019. godinu.

Ono što takođe zabrinjava je podatak da će u BiH, već za 30 godina, prema ovim podacima, živjeti 596.000 ljudi manje. Alarmantan je podatak da će se u razmaku od svakih pet godina broj stanovnika sve više smanjivati.

"Broj stanovnika u BiH od 2020. do 2025. godine smanjiće se za čak 69.000, od 2025. do 2030. godine za 85.000, dok će 2025. godine ovdje živjeti 3.212.000 ljudi, a predviđa se da će 2030. BiH imati 3.127.000 stanovnika", stoji u izvještaju. Predviđa se, takođe, da će u BiH do 2100. godine preostati svega 1.641.000 stanovnika.

Takođe, upozoravaju i na starenje svjetske populacije i ističu da će do 2050. godine jedan od šest ljudi na svijetu biti stariji od 65 godina, što je oko 16 odsto populacije na svijetu. Procjenjuje se da je u 2019. godini jedan od 11 ljudi stariji od 65 godina, odnosno oko devet odsto svjetske populacije, te na osnovu toga vidimo da će se do 2050. godine ovaj broj skoro udvostručiti.

"Do 2050. godine svaka četvrta osoba koja živi u Evropi i Sjevernoj Americi mogla bi imati 65 ili više godina. 2018. godine, prvi put u istoriji, broj ljudi u dobi od 65 ili više godina je bio veći od broja djece mlađe od pet godina u svijetu. Predviđa se da će se broj osoba starijih od 80 ili više godina utrostručiti, sa 143 miliona u 2019. na 426 miliona u 2050. godini", naglašavaju u izvještaju.

Aleksandar Majić, demograf iz Banjaluke, rekao je da je prostor BiH, kao i cijeli prostor Balkana zahvaćen procesom intenzivne depopulacije, koja je posljedica negativnog prirodnog priraštaja.

"Osim negativnog prirodnog priraštaja, na depopulaciju utiče i proces negativnog migracionog salda, gdje iz dana u dan gubimo stanovništvo", istakao je Majić te dodao da su ovo dva osnovna faktora smanjenja broja stanovnika u BiH.

Prema njegovim riječima, ovo su trendovi koji traju već 15 do 20 godina i nastaviće se i u budućnosti, ali je pitanje koji od dva navedena faktora više utiče na depopulaciju stanovništava u BIH.

"S obzirom na sadašnje trendove, vidimo da više gubimo stanovništvo na osnovu odlazaka nego na osnovu prirodnog priraštaja", navodi Majić. Da bi se suzbio tako negativne procese, savjetuje Majić, BiH se mora prije svega bazirati na mjere populacione politike.

"S obzirom na to da nismo razvijena država, ne možemo sprovoditi neke imigracione politike. Svu pažnju treba usmjeriti na mjere pronatalitetne politike, na povećanje broja živorođene djece", zaključio je on.