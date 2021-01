BiH čeka ledena nedjelja

BANJALUKA - Leden dan sa sjevernim vjerom očekuje i sutra Republiku Srpsku i Federaciju BiH, a povremeno će biti uslova i za slab snijeg.

Ujutro se na sjeveru i u centralnim krajevima očekuje oblačno vrijeme, mjestimično slab snijeg, uglavnom od Semberije do srednjeg Podrinja i Sarajevsko-romanijske regije.

Biće veoma hladno, a na jugu uz malu do umjerenu oblanost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće pretežno do potpuno oblačno vrijeme uz mjestimično provijavanja snijega dijelom na sjeveru, te u centralnom pojasu.

Na jugu uz povećanje oblačnosti, postojaće i uslovi za snijeg, a susnježicu u nižim predjelima.

Slab snijeg uveče se očekuje u centralnim krajevima i na istoku, dok će u ostalim mjestima biti suvo, uz djelimično razvedravanje.

Duvaće slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne na planinama u centralnim krajevima i u Hercegovini umjeren do jak, na momente i vrlo jak sjeverac.

Jutarnja temperatura vazduha od minus 11 do minus pet, na planinama oko minus 17, lokalno i niže, a najviša dnevna od minus četiri do jedan, na jugu do tri, na planinama od minus šest stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorloškog zavoda, u prvom dijelu dana je bilo pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom, a u Hercegovini pretežno sunčano.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus 16, Han Pijesak minus sedam, Gacko minus šest, Sokolac minus pet, Sarajevo i Srebrenica minus tri, Tuzla, Bugojno, Livno i Mrkonjić Grad minus dva, Doboj, Gradačac, Ribnik, Šipovo, Rudo i Foča minus jedan, Zvornik, Bileća, Višegrad, Zenica i Novi Grad nula, Banjaluka, Prijedor, Bijeljina i Sanski Most jedan, Grude dva, Trebinje i Mostar tri i Neum pet stepeni Celzijusovih.