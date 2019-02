BiH ima gorući problem s migrantima: 500 odsto uvećan broj ilegalnih prelazaka granice

SARAJEVO, BANJALUKA - Prema Nacrtu izvještaja o radu Granične policije BiH, u 2018. godini je zabilježeno gotovo 500 odsto više ilegalnih prelaza granice BiH u odnosu na 2017, a stručnjaci očekuju da će se u narednom periodu taj broj i povećati, te da će BiH biti ključna ruta za prolazak ilegalnih migranta.

"Dolazak i prolazak ilegalnih migranata kroz BiH nije stao i to je ruta koja je aktivna i danas. Očekujem da će se broj povećati i da će on u proljetnim danima biti veći nego što je bio u proljeće prošle godine. To je nešto na šta ukazuju svi pokazatelji koje mi imamo. Ruta ovdje ostaje aktivna i očekujem da će biti jedna od ključnih za prelazak i prolazak migranata u EU", kazao je za "Nezavisne" Mijo Krešić, zamjenik ministra bezbjednosti BiH.

Istakao je da je očigledno da je ogroman broj ljudi pokrenut sa svojih ognjišta i da su danas bolje informisani o stanju kod njih.

"Sagledavaju probleme u kojima su se našli, sukobe, ratove, nasilje, a sa druge strane gdje se može osigurati bolja budućnost i gdje je mirnije. To su, naravno, Evropa i EU i mislim da je to nešto što ljude motiviše da idu prema EU. Njima je cilj, odredište, EU, a da li će u nekom trenutku za određen broj njih cilj i odredište biti neka od zemalja zapadnog Balkana, to je teško reći", istakao je Krešić.

Zoran Galić, direktor Granične policije BiH, kazao je da se na graničnim prelazima s toplijim danima očekuje složenija situacija po pitanju situacije s migrantima.

"Ono što je izvjesno je da složeniju situaciju očekujemo s toplijim danima, jer u Grčku kontinuirano pristižu novi migranti, ali preuranjeno je govoriti o broju ilegalnih migranata na granici BiH", kazao je Galić za "Nezavisne".

Naglasio je da, ukoliko se govori o pritisku migranata u brojkama, evidentirano je da su policijski službenici Granične policije BiH, uz podršku SIPA i MUP-a RS, u septembru prošle godine spriječili ilegalan prelazak 2.699, u oktobru 1.919, dok je u januaru ove godine, kako kaže, spriječen prelazak granice 347 ilegalnih migranata.

"U odnosu na septembar i oktobar prošle godine, kada je na granici BiH evidentiran najveći pritisak ilegalnih migranata, u novembru i decembru prošle i januaru ove godine, prije svega zbog hladnoće i loših vremenskih uslova, situacija na istoku i sjeveroistoku BiH je manje složena", navodi Galić.

Kako je navedeno u Nacrtu izvještaja o radu Granične policije, u toku 2018. godine u ilegalnom prelasku državne granice otkriveno je 4.489 lica, što je za 3.723, ili za oko 486 odsto, više u odnosu na 2017. godinu, kada ih je bilo 766.

Prema ovom izvještaju, od ukupnog broj ilegalnih prelazaka, 2.892 lica su otkrivena prilikom ulaska u BiH, dok je prilikom izlaska iz BiH otkriveno 1.597 lica.

Ističu da je na graničnim prelazima otkriveno 617 lica, a van graničnih prelaza 3.872.

"U ilegalnom prelasku najviše je državaljana Pakistana (941), Irana (818), Sirije (686) Avganistana (636), Iraka (508), Libije (220) i drugih zemalja", stoji u nacrtu.

Kako je istaknuto u nacrtu izvještaja, u skladu s potpisanim Međunarodnim sporazumima o readmisiji - admisiji lica u 2018. godini prihvaćeno je za oko 137 odsto više stranih državljana u odnosu na 2017. godinu.

"Po sporazumu s Hrvatskom prihvaćeno je 695 stranih državljana i na Međunarodnom aerodromu Sarajevo jedan državljan Sirije", stoji u nacrtu.

Kako je rečeno, iz BiH je izvršena readmisija 984 strana državljana, što je za skoro 80 odsto više nego 2017, a najveći broj stranaca je predat Srbiji i Crnoj Gori.

Pronađeno 12 migranata u Gradišci

Na području Policijske uprave Gradiška u četvrtak je pronađeno 12 migranata, koji su na teritoriju RS odnosno BiH ušli iz susjednih zemalja.

"Četiri migranta su državljani Maroka, tri Libije, po dva su iz Iraka i Palestine, dok je jedan migrant iz Irana", saopšteno je u PU Gradiška.

Istakli su da su pronađeni migranti predati pripadnicima Jedinice granične policije BiH u Gradišci.

Navode da je pet migranata iz Sirije i Iraka policija identifikovala u automobilu na magistralnom putu Zvornik - Bijeljina, u mjestu Pilica u Zvorniku. Kazali su da i za ove migrante postoji sumnja da su ilegalno prešli bh. granicu sa susjednom državom, te da je vozilom golf, u kojem su bili migranti, upravljalo lice M.P. (44) iz Bijeljine. (Fena)

Najviše ilegalnih prelazaka

Pakistanci............941

Iranci...................818

Sirijci...................686

Avganistanici.......636

Iračani.................508

Libijci................. 220