BiH ključa na 38 stepeni Celzijusa

SARAJEVO, BANJALUKA - Pakleni prvi dani ljeta u Bosni i Hercegovini upalili su narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura vazduha, a danas bi, prema prognozama, živa na termometru mogla dostići 38 stepeni Celzijusa.

Naime, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas i sutra narandžasto upozorenje za područje cijele BiH zbog visokih dnevnih temperatura vazduha i upozorenje se odnosi na područje čitave BiH.

Naime, narandžasti meteoalarm ukazuje na opasno vrijeme jer su prognozirane neuobičajene vremenske prilike.

Prognozirane opasne vremenske pojave javljaju se razmjerno rijetko tokom godine, a takvog su intenziteta da mogu biti opasne za ljude.

Preporučuje se poseban oprez, praćenje vremenske prognoze i praćenje savjeta nadležnih službi.

Kako je nedavno za "Nezavisne novine" rekao Dejan Supić, pomoćnik direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske za meteorologiju, ovo je prvi toplotni udar za ovu godinu.

"Ovu visoku temperaturu uslovilo je jačanje grebena uz priliv toplog vazduha sa sjevera Afrike, a u prizemlju polje visokog vazdušnog pritiska. U dane vikenda doći će do promjene vremena, što će usloviti uglavnom lokalne pljuskove praćene grmljavinom i pad temperature vazduha za osam do deset stepeni Celzijusa", kazao je Supić.

Prema njegovim riječima, bukvalno smo iz takoreći jesenjeg dijela proljeća odmah uletjeli u visoke ljetne temperature.

Građanima se savjetuje da što manje vremena provode na suncu, odnosno da poslove zbog kojih su izloženi Sunčevom zračenju obave rano ujutru ili kasno naveče kada je manje UV zračenje, uz preporuku da piju što više tečnosti.

Ljeto je kalendarski stiglo juče, a izmjerene temperature išle su do 35 stepeni Celzijusa. Najveća temperatura vazduha juče u 14 časova izmjerena je u Zenici, i to 34 stepena, dok je u Banjaluci, u najvećem gradu Srpske, temperatura iznosila 32 stepena Celzijusa.

Temperatura izmjerena na Bjelašnica iznosila je 17, Ivan Sedlo 27, Neum 28, Livno 29, Široki Brijeg i Tuzla 30, Sarajevo 31, Bugojno, Gradačac, Sanski Most i Stolac 32, Bihać, Drvar i Mostar 33, Zenica 34 stepena, dok je temperatura mora u Neumu 24 stepena Celzijusa.

"Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 16 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni", navode oni.