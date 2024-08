BiH opet na udaru visokih temperatura

Izdato je narandžasto upozorenje za cijelu BiH i to za danas u periodu od 12 do 17 sati, jer će temperature ići od 33 do 38 stepeni, a u nekim dijelovima i do 40 stepeni.

Narandžasto upozorenje se odnosi na visoke temperature zraka, a kako su naveli, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature će u ovom periodu ići od 33 do 38 stepeni, dok će u nekim dijelovima ići i do 40 stepeni.

"Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom", navedeli su iz FHMZBiH.

Inače, jutros je u Bosni i Hercegovini najtopliji grad bio Mostar sa čak 27 izmjerenih stepeni dodali su iz FHMZBiH.

Temperature već u osam sati jutros bile su: Sokolac 14; Bjelašnica, Srebrenica 16; Jajce, Livno 18; Bihać, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo, Široki Brijeg, Zenica 19; Banja Luka, Tuzla 20; Doboj 21; Bijeljina 22; Trebinje 24; Gradačac, Neum 25; Mostar 27.

"Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano raste", dodali su iz FHMZBiH.

Danas će, kako kažu, u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

"Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 36 stepeni", istakli su oni.

