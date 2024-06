BiH se pržila na +40°C (FOTO)

BANJALUKA - Prvi dan ljeta u Bosni i Hercegovini obilježile su visoke temperature, koje su se kretale od 33 do 36, a u nekim krajevima i do 40 stepeni Celzijusovih, a meteorolozi kažu da je iza nas vrhunac prvog toplotnog talasa.

I dok su vjetrovi iz Sjeverne Afrike donijeli vruć front preko Balkana, što je upalilo crvene meteoalarme, mnogobrojni stručnjaci apeluju da građani ne izlaze napolje, pa su tako banjalučke ulice, kao i u drugim gradovima, ostale puste.

Oni građani koji su morali da izađu iz kuća osvježenje su potražili na javnim česmama u centru, u debeloj hladovini u parkovima, a mnogi su spas od vrućina pronašli na obalama rijeka.

Da je bilo toplo u svim gradovima BiH, bez neke velike razlike, ali i u cijelom regionu potvrdila je za "Nezavisne novine" Milica Đorđević, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

"Prema merenjima, u 14 časova najviše su temperature zabilježene u Višegradu, Doboju, Ribniku, Trebinju i Foči, gde je izmereno 36 stepeni Celzijusovih. Stepen manje imale su Banjaluka, Bijeljina, Bileća, Prijedor i Rudo. Znači, to su u svakom slučaju temperature od 32 do 36, a u brdsko-planinskim predelima od 29 stepeni. To su merenja od 14 časova, tako da treba računati da će temperatura nastaviti da raste za sigurno još dva stepena. Maksimalna temperatura ide do 38, a nije isključeno da ponegde, pogotovo u Hercegovini i na krajnjem istoku, kao i u široj regiji oko Višegrada, temperatura dođe i do blizu 40 stepeni Celzijusovih", kaže Đorđevićeva.

Prema njenim riječima, i u narednim danima očekuje nas toplo vrijeme, ali ne ovoliko vruće kao u prethodnom periodu.

"Biće i nešto nestabilnije vreme, tako da u subotu i nedelju u popodnevnim časovima biće uslova i za povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a, nažalost, biće uslova i za lokalne nepogode kada u kratkom intervalu može biti intenzivnijih padavina i pojava grada i olujnog vetra. Početkom naredne sedmice nastavlja se promenjivo vreme, bez velikih vrućina, sa sunčanim intervalima i povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom", rekla je Đorđevićeva.

Dodaje da što se tiče samog ljeta, sezonske prognoze nagovještavaju da bi ovo ljeto trebalo da bude toplije od prosjeka i uz veći broj toplotnih talasa.

"Jedan od tih toplotnih talasa se upravo završava, a sigurno je da će nas pratiti i tokom većeg dela leta", smatra Đorđevićeva.

Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske apelovano je da zbog visoke temperature vazduha poslodavci prilagode rad s ciljem zaštite zdravlja zaposlenih.

"Pozivamo poslodavce Republike Srpske da radno vrijeme na otvorenom prilagode vremenskim uslovima i tako zaštite zdravlje radnika", saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

"Međunarodnim standardima definisani su uslovi i kriterijumi izvođenja radova u uslovima visoke temperature vazduha, a jedna od mjera jeste izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana", stoji u saopštenju.

Kako se ističe, mjere se odnose na organizaciju posla, što obuhvata preraspodjelu radnog vremena, rotaciju poslova, izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana od 11 do 16 časova, uvođenje dodatne radne snage, obezbjeđenje odgovarajuće rashlađene prostorije za odmor, te nošenje lagane zaštitne odjeće i obuće.

S obzirom na visoke temperature vazduha, i iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjetili su građane na mjere predostrožnosti i zaštite koje se mogu preduzeti tokom perioda vrućina.

"Visoke temperature vazduha mogu uticati na većinu populacije, zbog čega se svim građanima preporučuje da što manje vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova. Takođe, savjetuje se boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorijama, izbjegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i ravnomjerno uzimanje što više tečnosti", navode oni.

Pogledajte galeriju:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.