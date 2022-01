BiH sve bliža kraćem periodu izolacije

BANJALUKA - Nadležne zdravstvene institucije u Republici Srpskoj, ali i Federaciji BiH razmatraju preporuku da se period izolacije i karantina skrati.

Naime, kako su u Institutu za javno zdravstvo RS kazali za "Nezavisne novine", Institut je pripremio nove preporuke za skraćivanje izolacije i karantina, koje je poslao na saglasnost nadležnim institucijama.

Kako je u ponedjeljak istakla Jela Aćimović, pomoćnica direktora za medicinske poslove u Institutu za javno zdravstvo RS, skraćivanje izolacije i karantina biće onoliko koliko je moguće u ovom momentu.

"Moramo se prilagoditi situaciji kakva je sada, s velikim brojem oboljelih i nemogućnošću da uopšte rade i da se održe svi sektori, od zdravstvenog pa nadalje. Dakle, moramo naći kompromis između ta dva načina posmatranja situacije", rekla je Aćimovićeva.

Dodala je da će preporuke biti objavljene kada ih odobre nadležne institucije.

Nenad Stevandić, zamjenik generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra RS (UKC RS) i šef Tima za praćenje sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije, kazao je za "Nezavisne" da bi period karantina mogao trajati najduže sedam, a najkraće pet dana.

"Prema našim iskustvima, ali i iskustvima iz okoline logično je da bi izolacija trebalo da bude najduže sedam, a najkraće pet dana", rekao je Stevandić.

Dodao je da ovu preporuku treba da procijene stručnjaci iz Instituta za javno zdravstvo RS, ali da je to normalan sljedeći korak.

"Ovo je već uvedeno u Srbiji i Hrvatskoj, ali i gotovo čitavoj Evropi, a s obzirom na to da mi imamo manje novozaraženih po glavi stanovnika u odnosu na ove zemlje logično je da i mi uvedemo te mjere", naveo je Stevandić.

Da se o ovome razmišlja i u FBiH, potvrdio je juče Goran Čerkez, zamjenik federalnog ministra zdravstva, koji je poslao preporuke u vezi s testiranje na virus korona, ali i za period izolacije.

Naime, kako je naveo, oni koji su vakcinisani biće malo privilegovani u odnosu na nevakcinisane, a dodao je da će se promijeniti pravila u vezi s testiranjem.

"Antigensko testiranje će biti bitno, PCR testiranje ostaje za teže slučajeve i one koji ulaze u bolnički sektor, kao i za one koji su starije životne dobi", rekao je Čerkez za N1. Najavio je da će do promjena doći i kada je riječ o periodu, ali i uslovima pod kojima se ide u izolaciju.

"U tom kontekstu malo će privilegovani biti oni koji imaju potpuni vakcionalni status. Potpuno vakcinisani će imati malo kraću izolaciju od onih koji nisu potpuno vakcinisani. Također je važno naglasiti da će biti razlike i kada govorimo o rizičnim kontaktima. Razlika će najvjerovatnije podrazumijevati da potpuno vakcinisane osobe neće ići u izolaciju ako su bile u kontaktu sa zaraženim", naveo je Čerkez.

Oboren neslavni rekord broja novooboljelih

U BiH je juče zabilježen najveći broj novozaraženih osoba od početka pandemije, te su tako registrovana 3.342 nova slučaja zaraze virusom korona.

U RS je juče bilo 587 zaraženo osoba od 1.161 testiraniog laboratorijskog uzorka, dok su u FBiH na virus korona bile pozitivne 2.564 osobe od testiranih 5.831, a u Brčko distrikriktu je registrovan još 191 novi slučaj zaraze, a testirano je 537 uzoraka.

Da se epidemiološka situacija pogoršala te da se drastično povećao broj pregledanih pacijenata, saopštili su juče u banjalučkom Domu zdravlja.

Naveli su da je u periodu od 1. do 16. januara u ARI ambulantama u sklopu porodične medicine, pedijatrije i SHMP pregledano 7.378 pacijenata, dok su u kovid ambulantama obavljena 1.952 pregleda.