Biće poskupljenja, kupovaćemo tamo gdje je jeftinije

BANJALUKA - S obzirom na dosadašnja iskustva, povećanje akciza te poskupljenje goriva trebalo bi da izazove lančane reakcije i val poskupljenja, mada postoje i mišljenja o tome da cijene ipak neće divljati zbog ograničene kupovne moći građana.

Naime, ekonomisti, analitičari i predstavnici udruženja potrošača i komora smatraju da će najprije mnogi trgovci ovu situaciju pokušati da iskoriste kako bi povećali cijene svojih proizvoda, no dio naših sagovornika smatra da bi slaba kupovna moć građana mogla da im predstavlja ograničavajući faktor.

Drugim riječima, ukoliko pojedine trgovine i privredni sektori naglo povećaju cijene proizvoda, drugi, pak, to neće uraditi zbog velike konkurencije, te će u tom slučaju većina građana svoje buždete trošiti u jeftinijim trgovinama.

Ovakav rasplet očekuje i Gordana Bulić, predsjednica Udruge potrošača TK.

"Sjetite se vremena kad je gorivo bilo blizu 2,5 KM. Dakle, i sa sadašnjim povećanjem akciza gorivo će biti oko 2,05 dizel, a 2,20 benzin. Sada kad će cijene goriva porasti ja zaista ne očekujem da će bilo šta da poskupi u prehrambenoj industriji i preradi. Mislim da će situaciju pokušati da iskoriste neki trgovci, međutim, biraćemo tamo gdje je jeftinije", ističe Bulićeva.

Sličan stav dijeli i Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS - SWOT, koji cijeni da se mogu očekivati neka poskupljenja, ali...

"Postoji ograničavajući faktor u kupovnoj moći građana. Ljudi će samo kupovati manje onoga što su kupovali ili će neke proizvode izbaciti. Ne mora, dakle, neminovno doći do povećanja cijene, negdje hoće, a negdje neće", kaže Grabovac. S druge strane, niz je mišljenja o neminovnosti poskupljenja. Jedno takvo dijeli i Slavo Kukić, univerzitetski profesor iz Mostara.

"Već sam ranije rekao da je ovo godina 'koju su pojeli skakvci', no sve su šanse da ovoj budemo aplaudirali, jer bi 2018. mogla da bude mnogo gora, i ekonomski i politički", kaže Kukić.

I Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, smatra da sigurno možemo očekivati lančanu reakciju i poskupljenja.

"Poskupljenja možemo očekivati u onim privrednim granama koje koriste prevoz robe i putnika, ali i uopšte", ističe on.

Zoran Petoš, iz Udruženja potrošača "Don" Prijedor, takođe podsjeća na iskustva svih ranijih poskupljenja.

"Imali smo lančanu reakciju, što nije bio slučaj i kad je gorivo pojeftinilo. Po dosadašnjim iskustvima, za očekivati je isto", poručio je Petoš.

PRIMJER POSKUPLJENJA

Zbog odluke Predstavničkog doma BiH da usvoji set zakona o akcizama građani BiH će po svakom rezervoaru morati izdvojiti devet KM više.

Za 15 feninga biće povećane akcize na biogoriva i biotečnosti, te putarine, na šta treba dodati 17 odsto poreza, odnosno 2,55 feninga.

Ako uzmemo da rezervoar ima 50 litara i da je to do usvajanja zakona bilo dovoljno za mjesec dana vožnje automobilom, nakon stupanja odluka na snagu građani će morati za putarine da iz novčanika izvuku dodatnih 8,78 KM mjesečno. Na godišnjem nivou to je oko 105 KM.