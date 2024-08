Biće posla i za tužioce jer helikopterima iz Srbije nije dozvoljen dolazak

BANJALUKA, FOČA - Zbog činjenice da helikopterima iz Srbije danima nije dozvoljen dolazak i gašenje vatre u Nacionalnom parku "Sutjeska", posla će, po svemu sudeći, imati i tužioci.

Naime, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je juče da će biti podnesene prijave protiv svih koji su svojim nečinjenjem onemogućili i opstruisali gašenje tog požara na vrijeme.

"Neki ljudi su zbog svojih sujeta i patološke mržnje onemogućili da helikopteri iz Srbije dođu u subotu i dejstvuju na požarištu i čekalo se do utorka. Zamislite na ovakvim temperaturama koliko požar bjesni i kakve su posljedice. Podnijećemo prijave protiv odgovornih, neću unaprijed da govorim o imenima dok ne dobijem sve informacije", istakao je Višković za RTRS, te dodao da bi šteta bila manja da je odobren dolazak i dejstvovanje helikoptera iz Srbije u subotu.

Za sada, dakle, nije poznato protiv koga će prijave biti podnesene, ali se može naslutiti da bi to mogli biti nadležni ministri u Savjetu ministara BiH.

Pravni stručnjak, koji insistira na anonimnosti, potvrdio nam je da takve prijave mogu biti podnesene i nadležnom tužilaštvu u Srpskoj, jer to omogućava krivično zakonodavstvo u Srpskoj. Upitan koja krivična djela su ovdje, eventualno, počinjena, naš izvor kaže da se tu može govoriti o dva krivična djela.

"U članu 315 Krivičnog zakonika RS piše da će službeno ili odgovorno lice koje neizvršenjem dužnosti drugom nanese štetu biti kažnjeno zatvorom od jedne do pet godina. Istovremeno, u članu 400 se navodi da će, ko neprijavljivanjem ili neblagovremenim prijavljivanjem ili na drugi način ne preduzme mjere da se otkloni kakav požar, biti kažnjen novčano ili zatvorom do jedne godine", ističe izvor "Nezavisnih novina".

Milan Petković, advokat i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kaže da se ovim slučajem nadležno tužilaštvo može baviti i po službenoj dužnosti.

"Tužilaštvo može po službenoj dužnosti pokrenuti istragu i utvrditi da li su se propuštanjem preduzimanja određenih radnji, odnosno nečinjenjem od strane određenih ministara u Savjetu ministara stekla obilježja određenog krivičnog djela", rekao je Petković za "Nezavisne novine".

Ukoliko to tužilaštvo ne pokrene po službenoj dužnosti, dodao je Petković, Vlada Srpske može i treba u konkretnom slučaju da podnese prijavu protiv nadležnih ministara, a zbog štete koja je nanesena Srpskoj pa samim tim i BiH i njenim građanima.

Nenad Nešić, ministar bezbjednosti BiH, podržao je pokretanje istrage o opstruisanju donošenja odluke na nivou BiH o angažovanju helikoptera iz Srbije u gašenju požara u Republici Srpskoj, te istakao da će Ministarstvo bezbjednosti pružiti svu potrebnu dokumentaciju.

On je naveo da do kraja godine više neće biti sporenja po pitanju upotrebe, odnosno pozivanja u pomoć helikopterske jedinice MUP-a Srbije, jer je o tome donesena odluka na Savjetu ministara koja važi do kraja 2024. godine.

A, požari su i juče bjesnjeli. Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović zahvalio je svim ljudima koji učestvuju u gašenju požara i pokušavaju da spriječe dalju eskalaciju požarne linije na području NP "Sutjeska".

Kako je dodao, vatru su gasili i pripadnici vatrogasnih društava, Civilne zaštite Republike Srpske, kao i vatrogasci iz federalne opštine Ilidža. On je naglasio i da se požar u Nacionalnom parku mora pratiti svakodnevno, navodeći da će biti dijelova koji se raspiruju, te izrazio nadu da će ovaj požar uskoro biti potpuno ugašen.

Direktor Helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić izjavio je da su tri helikoptera juče ujutru na području Tjentišta izbacila oko 80 tona vode i da su sva požarišta na području NP "Sutjeska" gotovo ugašena. Požari su, međutim, zabilježeni i kod Gacka i Bileće.

"Na gašenju požara u mjestu Crni Kuk u pograničnom dijelu između opština Gacko i Nevesinje uskoro se očekuje dejstvo helikoptera", izjavio je juče popodne komandant Vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Aleksa Vučković.

Komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća Milan Šulović rekao je da je u bilećkom selu Granica izbio novi požar i da se širi zbog jakog vjetra i visoke temperature vazduha.

On je naveo da je uzrok požara ljudski faktor jer su očevici vidjeli lice koje ga je izazvalo.

"Jedan bilećki vatrogasac je prilikom gašenja požara zadobio trovanje i prebačen je u bolnicu u Trebinju, ali nije životno ugrožen", rekao je Šulović.

Vršilac dužnosti direktora Civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić izrazio je nadu da će se u narednih nekoliko dana ugasiti požari u Srpskoj.

