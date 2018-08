Bivši borci će blokirati FBiH ako se u ponedjeljak ne usvoji Zakon o demobilisanim borcima

SARAJEVO - Bivši borci Armije RBiH i HVO-a dali su rok Parlamentu Federacije BiH do ponedjeljka u 12:55 sati da sazovu sjednice i usvoje Zakon o demobilisanim borcima. U protivnom bivši borci najavljuju novu blokadu ključnih saobraćajnica širom FBiH.

Drago Grbavac iz Udruženja "Zaboravljeni branitelji" za Klix.ba je kazao da će u ponedjeljak predstavnici demobilisanih boraca u istom sastavu kao i danas pokušati da se sve riješi bez problema i protesta.

"Očekujemo da se pojavi i oni, kao i Tufekčić i da objasni što je lažirao i napao nas Zaboravljene branitelje. Sve smo uradili u dogovoru s Armijom RBiH. Dogovorili smo zakon koji je usvojen na Komisiji, a on je to negirao. Dao je dvije različite izjave i sam sebe je demantirao. Uvijek se nešto može korigirati, to je normalno, što se tiče članova zakona", rekao je Grbavac.

On ističe da su predstavnici bivših boraca i danas imali problema da spriječe ljude da ne dođu u Sarajevo pred Parlament FBiH.

"Tufekčić nam se nije htio ni javiti, pa nam se javio ja mislim na intervenciju Bakira. Zvali smo i pokušavali sve da ne dođe do ovakve situacije. Ali kada ne može tako, onda ćemo u ponedjeljak pokušati da sve prođe u miru", rekao je Grbavac.

Ističe da demobilisani borci ne bi voljeli da dođe do blokade saobraćajnica širom FBiH, kao u februaru ove godine, ali da će o tome odlučiti bivši borci nakon što vide rezultat u ponedjeljak u 12:55 sati u Parlamentu FBiH.

Bivši borci su danas pokušali razgovarati sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta FBiH Jasenkom Tufekčićem i predsjedavajućim Zastupničkog doma Edinom Mušićem o sazivanju sjednice oba doma Federalnog parlamenta na kojima bi se usvojio zakon. No, u tome nisu uspjeli.

(Klix.ba)