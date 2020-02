Bivši radnici "Farmlanda" dobili sve neto plate

GRADIŠKA - Bivši radnici nekadašnje Govedarske farme "Farmland" iz Nove Topole do sada su naplatili iznos neto plata, regresa kao i putne troškove ukoliko su imali pravo na to, kazala je za "Nezavisne" Miroslava Drinić, advokat, koja zastupa 56 bivših radnika ove firme.

"Ostali su nenaplaćeni dio troškova postupka, porezi i doprinosi. Sud je od Poreske uprave Republike Srpske tražio da dostavi o kolikom iznosu se radi, ali prema mojim saznanjima, još nije stigao u spis", istakla je Drinićeva za "Nezavisne".

Prema njenim riječima, što se tiče imovine u "Farmlandu", od onog što je popisano prodat je tek dio.

"Kada su u pitanju pokretnosti, tamo više i nema ništa za popisivanje", kazala je Drinićeva.

Borka Vujmilović, bivša radnica "Farmlanda", potvrdila je da je do sada što se tiče neto plata sve isplaćeno.

Međutim, budući da zaposlenima nisu uplaćivani doprinosi, ne mogu da se penzionišu.

"Kada je u pitanju penziono osiguranje, ne zna se da li će to ikad biti povezano", istakla je Vujmilovićeva.

Podsjećanja radi, "Farmland" je radnicima, kako je ranije rekla njihova zastupnica, dugovao oko 330.000 maraka na ime neisplaćenih plata.

Pokretna imovina u krugu tog preduzeća je popisana u decembru prošle godine, a procijenjena vrijednost bila je oko 10.000 maraka.

Radnici ovog preduzeća su 2017. godine dobili sudski spor protiv "Farmlanda", ali godinama nisu mogli ništa da naplate.

U pratnji advokata i Sudske policije 31. oktobra 2018. godine prvi put su ušli u preduzeće i popisali mašine koje su zatekli na farmi, a 4. decembra su popisali i imovinu koju su zatekli u upravnoj zgradi i garažama u krugu farme.

"Farmlandu" su još od 2016. godine blokirani računi zbog neizmirenih milionskih obaveza.

Kako su "Nezavisne" ranije pisale, "Farmland" državi kroz obaveze i i kredite duguje desetine miliona maraka. Spasonosno su najavljivali kineske investitore, koji su trebali da kupe objekte i postrojenja za 24 miliona evra, ali do realizacije tog posla nije došlo, ali to ne treba da čudi s obzirom na to da su objekti i nekretnine totalno zapušteni pa je pitanje ko bi ulagao milione u ruševine.

Uprava nikada u potpunosti nije bila spremna da preuzme odgovornost na sebe, a krivicu su svaljivali na privatizaciju, koja je, kako su ocijenili, sprovedena nakaradno.

Pravni su sljedbenici nekadašnjeg PIK "Mladen Stojanović", od kojeg su, kako su tvrdili, preuzeli obaveze i dugovanja iako to nije bilo predviđeno kupoprodajnim ugovorom.

Godinama su bili jedni od najvećih korisnika podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, a pored toga imali su i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji s Robnim rezervama RS, koje su sada u stečaju i koje su zbog kršenja tog ugovora tužile farmu.

Pod koncesiju im je dodijeljeno oko 1.500 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RS, za koje ne plaćaju redovno koncesionu naknadu.