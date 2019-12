Bivši radnik "Fabrike duvana" Banjaluka dobio otpremninu pa ga tužili da je vrati

BANJALUKA - "Bulgartabac", vlasnik "Fabrike duvana" Banjaluka, sudskom tužbom protiv mene traži povrat novca koji sam 2011. godine kao otpremninu dobio od tadašnjeg vlasnika ove fabrike "Antonić tradea".

Ističe to Zlatibor Koljančić, bivši radnik sada već zatvorene banjalučke fabrike, koji se pita kako je moguće da Bugari tuže baš njega, kada su i sami, onim radnicima koje su kasnije otpustili, isplatili otpremnine, i to po 500 evra po godini staža, što je, kako ističe, mnogo više nego što je on dobio.

"Otpušten sam u januaru 2011. godine i tadašnji vlasnik mi je isplatio otpremninu od 7.900 maraka. Naravno, podnio sam tužbu, jer je taj otkaz bio nezakonit. Tu tužbu sam dobio, ali mi predstavnici 'Antonić tradea' fizički nisu dozvoljavali da uđem u pogone preduzeća, odnosno da se vratim na posao", navodi Koljančić.

Kako dodaje, njegova brojna nastojanja da se vrati u fabriku u kojoj je radio od 1986. godine ostala su bezuspješna, a sada mu, kako kaže, novi vlasnik dosipa so na ranu.

"Dakle, onemogućeno mi je da radim, iako sam bivšeg vlasnika, preduzeće 'Antonić trade', dobio na sudu. Nisu mi dali da uđem u pogone, jer sam ukazivao na brojne malverzacije u 'Fabrici duvana'. Tada mi je čak i prijećeno. I, zamislite, sada mi novi vlasnik, 'Bulgartabac' tužbom pokušava uzeti ono što sam dobio kao otpremninu, odnosno oko 7.000 KM", žali se Koljančić.

Smatra da je njegov slučaj nezapamćen, jer, kako sam kaže, ne zna da postoji još neko ko je dobio otpremninu, a zatim mu je zatraženo da novac vrati. Dodaje da se iskreno nada da će sud pravedno postupiti.

"Nijedan zakon nisam prekršio, već sam uzeo samo ono što mi pripada, odnosno otpremninu koja mi je isplaćena", navodi Koljančić te dodaje da je svojevremeno, dok je bio predsjednik Udruženja malih akcionara "Fabrike duvana" Banjaluka, ukazivao na to da novi kupac zapravo želi da se domogne najatraktivnijeg zemljišta u RS, a proizvodnju da ugasi, što se, kaže, na kraju i obistinilo.

Naši pokušaji da stav dobijemo od preduzeća "Antonić trade", nekadašnjeg vlasnika "Fabrike duvana" Banjaluka, ali i od novog vlasnika, kompanije "Bulgartabac", ostali su bezuspješni.