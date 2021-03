Bl berza o važnosti rodne ravnopravnosti

BANJALUKA - Banjalučka berza prvi put, uz podršku IFC ECA ESG programa i "Advantis Brokera", organizuje vebinar pod nazivom "Održivi razvoj i liderstvo žena", kako bi se podigla svijest o značaju djelovanja privatnog sektora u doprinosu jednakosti polova i pokazali postojeći primjeri te ojačala uloga žena na radnom mjestu, tržištu i društvu.

"Tokom vebinara planiramo da istaknemo važnost rodne ravnopravnosti, predstavimo rezultat nedavne studije o rodnoj raznolikosti u kompanijama koje kotiraju na Banjalučkoj berzi i praktična lična iskustva žena koja zauzimaju visoke pozicije u kompanijama", saopštili su organizatori.

Ovaj vebinar je besplatan i održaće se danas u periodu od 11 do 12.30 putem online platforme Zoom, a link za prijavu te dnevni red dostupni su na web-stranici Banjalučke berze.

Na ovaj način Banjalučka berza pridružila se događaju "Ring the Bell for Gender Equality", koji su, između ostalog, podržali i Međunarodna finansijska korporacija (IFC), UN Women, UN Global Compact, Sustainable Stock Exchanges Initiative (SEE) i Svjetska federacija berzi (WFE).