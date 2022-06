Boban Kusturić za "Nezavisne": Najteže ostati pribran kada se transportuju djeca

BANJALUKA - Najstresnije je kada transportujemo djecu, u tim trenucima nam je najteže da ostanemo hladnokrvni, ali se trudimo da isključimo emocije i ne razmišljamo o kakvom pacijentu se radi, već se samo fokusiramo na let da bismo što sigurnije stigli na odredište.

Kazao je za "Nezavisne novine" Boban Kusturić, direktor Helikopterskog servisa RS, koji navodi da ovaj servis godišnje u prosjeku obavi oko 50 evakuacija.

"Samo ove godine smo imali oko 25 evakuacija, u ponedjeljak smo prevezli dječaka iz Trebinja u Univerzitetski klinički centar RS", rekao je Kusturić, dodajući da najčešće intervencije imaju upravo iz Hercegovine, posebno Trebinja, jer je njima potrebno mnogo vremena da pacijente prevezu do Banjaluke, a svaki minut je od presudnog značaja kada se prevoze osobe koje su u teškom zdravstvenom stanju.

"Vozilom Hitne pomoći im iz Trebinja treba oko pet sati do Banjaluke, a do Beograda da ne spominjem. Helikopterom se prevoz pacijenata iz Trebinja do Banjaluke obavi za 45 do 50 minuta", kazao je Kusturić, ističući da se trude da uvijek reaguju pravovremeno, posebno kada su u pitanju daleke destinacije, gdje ovaj vid medicinskog transporta i te kako dolazi do značaja.

Koliko će članova posade biti u helikopteru zavisi prije svega od stanja pacijenta, a kako navodi Kusturić, kada imaju slučajeve koji nisu izuzetno teški, onda najčešće ide jedan pilot, koji upravlja helikopterom, jedan ljekar ili medicinski tehničar i pacijent.

"Tada koristimo manji helikopter. Doktori procjenjuju situaciju, ako se radi o ugroženijem pacijentu onda idemo većim helikopterom, idu dva pilota, u pratnji idu doktor i medicinski tehničar ili dva doktora i pacijent", rekao je Kusturić, dodajući da uvijek imaju spremnu kompletnu medicinsku opremu.

Da su uvijek spremni za spasavanje pacijenata, Kusturić potvrđuje činjenicom da imaju dežurstva 24 časa.

"Uvijek imamo dežurne pilote, kao i doktore s Univerzitetskog kliničkog centra RS. U našoj stalnoj ekipi posljednjih osam godina imamo pet doktora, od toga anesteziologa, pedijatra, specijalistu urgentne medicine i ortopeda", naveo je Kusturić.

Dodao je da u svakoj zdravstvenoj ustanovi u RS, postoje koordinatori koji kontaktiraju doktora Nikolu Bojića, koordinatora u UKC RS, te mu kažu da imaju pacijenta.

"Zajedno vrše procjenu da li je pacijent za ovu vrstu medicinskog transporta. Doktor Bojić i ja potom komuniciramo i kroz 15 minuta mi možemo da poletimo s kompletnom medicinskom opremom i ljekarom", kazao je Kusturić.

Da je ovo zaista stresan posao, potvrđuje Kusturić navodeći da je teških situacija bilo često, ali da je ipak najteže kada se prevoze povrijeđena ili teško bolesna djeca, jer kao roditelji ne mogu da posmatraju patnju djeteta, a da ostanu ravnodušni.

"Nerijetko budu i situacije gdje imamo složenije meteo uslove, kada imamo zahtjevne letove, ali se trudimo da budemo profesionalci, iako je te emocije jako teško savladati", rekao je Kusturić.

Kako je istakao, Helikopterski servis RS i UKC RS funkcionišu kao jedna ekipa te je svaki član njihovog tima od izuzetne važnosti i nije manje bitan.

"Ponosni smo što je ovaj vid medicinskih evakuacija, koji je prisutan svugdje u svijetu, kod nas besplatan i dostupan svim građanima RS, bez obzira na to da li je pacijent osiguran ili ne. Imamo svoj budžet, koji pokriva sve troškove medicinske evakuacije, što znači da kada doktori procijene da pacijent iz bilo kod dijela Srpske treba transport helikopterom, troškove transporta pokriva Helikopterski servis RS", zaključio je Kusturić.