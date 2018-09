Bobičasto voće sve popularnije: Borovnice privukle i malinare

BIHAĆ - Sve je veći broj poljoprivrednih proizvođača na području Unsko-sanskog kantona koji se odlučuju na sadnju i uzgoj borovnice, a pretpostavlja se kako je ovom kulturom zasađeno više od sedam hektara zemljišne površine, kažu u Poljoprivrednom zavodu USK.

Ističu kako se veliki broj proizvođača maline, zbog brojnih problema u proizvodnji koji su prisutni u posljednje vrijeme, odlučuje na sadnju drugih kultura, među kojima i borovnice.

"Proizvodni bum je posljedica stabilne cijene na tržištu, koja se kreće od šest do osam maraka po kilogramu, što privlači nove proizvođače, kako one koji o tome ne znaju ništa, tako i brojne malinare, koji se zbog zasićenog tržišta i nesigurnog plasmana prebacuju na proizvodnju borovnica, kupina i ribizli", kažu u ovoj instituciji. Najveći proizvođač borovnice na području USK je Nusret Šušić iz Cazina, koji je podigao plantažu ove bobičaste kulture na površini od 2,5 hektara i zasadio oko 600.000 sadnica. On dodaje kako se s normalnim prinosom mjesečno po hektaru može zaraditi oko 10.000 maraka, ali ističe kako uzgoj nije ni jeftin ni jednostavan.

"Uzgajanje borovnice se mnogo razlikuje od uzgoja drugih voćaka. Jako je osjetljiva na kvalitet vode, zemljišta i pripremu terena. Zahtijeva konstantnu pažnju, okopavanje, navodnjavanje, ali i nabavku kvalitetnih sadnica. Prva zarada može se očekivati tek nakon tri godine. Ako se sve uradi kako treba, po jednom hektaru prosječno može da se dobije oko 15 tona borovnice", objašnjava Šušić.

Dodaje kako se posljednjih godina na evropskom tržištu odjednom pojavila velika potražnja za borovnicom te da je prednost u tome da ova kultura jedino na našim prostorima uspijeva u junu i julu, kada zbog nestašice na tržištu dostiže i najvišu cijenu.

Objašnjava kako uzgoj borovnice u odnosu na malinu i jagodu ima brojne prednosti, jer ona plodove daje u periodu između 30 i 50 godina, branje je lakše, a plod stabilniji i otporniji na transport. Također, borovnica ima duži period branja, što omogućava bolju organizaciju i iskorištenost radne snage, objašnjava Šušić.