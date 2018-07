Bogdanić: U posljednjih pet godina u zdravstvo uloženo 300 miliona KM

BANJALUKA - U posljednjih pet godina u zdravstveni sistem Republike Srpske uloženo je više od 300 miliona KM, dok je tokom prethodnih 12 godina uloženo više od 700 miliona KM, ističe ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.

Bogdanić u intervjuu Srni najavljuje da će ukupna ulaganja u kapitalne projekte u zdravstvenom sektoru Republike Srpske, zajedno sa projektima u pripremi, u periodu od 2006. do 2018. godine preći 900 miliona KM.

Sve klinike iz centra Banjaluke biće preseljene na lokaciju Paprikovac do 23. septembra, te će se na taj način pustiti u rad novoizgrađeno sjeverno krilo UKC Republike Srpske. Time će biti zaokružena cjelina - poliklinika sa specijalističkim ambulantama, stacionarnim dijelom i urgentni blok/trauma.

Bogdanić navodi da će UKC Republike Srpske, preseljenjem klinika iz centra grada, sve usluge pacijentima pružati na lokaciji Paprikovac, izuzev psihijatrije.

"Plan je da i Klinika za psihijatriju bude izgrađena na lokaciji Paprikovac. Ona po svojoj prirodi mora biti dislocirana od same centralne zgrade.

Mi već razgovaramo sa Evropskom bankom za razvoj o kreditu kojim bi se finansirala izgradnja te klinike u sklopu UKC-a i rekonstrukcija Jakeša, Sokoca i još nekih psihijatrijskih, odnosno ustanova socijalne zaštite", otkriva Bogdanić.

Izgradnja Bolnice u Istočnom Sarajevu, takođe, teče po planu. Ona bi u potpunosti trebala da bude izgrađena do kraja godine, a ministar ističe da bi već početkom oktobra određena odjeljenja i dijelovi bolnice trebali da budu premješteni u novoizgrađeni objekat i da počne sa radom.

Raspisan je tender za izgradnju bolnice u Doboju, koji će biti otvoren do 3. avgusta, i očekuje se da, ukoliko bude sve po planu, krajem avgusta, odnosno početkom septembra, bude potpisan ugovor i da počnu radovi na izgradnji ove bolnice.

Bogdanić ukazuje na činjenicu da iz cijelog regiona, pa i iz zdravstvenog sistema Srpske, radnici odlaze i da je to pojačano tokom posljednjih godina. On navodi da je, možda, Srpska pretrpjela najmanje odlazaka, te da je to mnogo izraženije u Sloveniji i Hrvatskoj.

"Najizraženiji je odliv srednjeg medicinskog kadra, a kada je riječ o ljekarima odlazaka je mnogo manje. Nemate nijednog univerziteskog profesora, vrhunskog hirurga ili neurohirurga da je napustio ove prostore", napominje Bogdanić.

Govoreći o socijalnoj zaštiti, Bogdanić naglašava da je došlo do značajnih pomaka koji su u nekom dijelu jedinstveni, navodeći uvođenje materinskog dodatka za nezaposlene porodilje.

"Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović sugerisala je da se izmijeni Zakon o socijalnoj zaštiti i na taj način smo uveli materinski dodatak za majke koje rađaju, a koje nisu zaposlene, što je revolucionarna mjera", napominje Bogdanić u intervjuu Srni.

Bogdanić podsjeća da je u okviru socijalne zaštite usvojen Zakon o znakovnom jeziku, te da je odlukom Vlade Srpske uvedena lična invalidnina za civilne invalide.

On naglašava da je Vlada Srpske bila veoma osjetljiva prema socijalnim kategorijama i da je to nešto što treba da bude istaknuto i da se zna da je, bez obzira na sve poteškoće funkcionisanja i ekonomsku situaciju, Vlada vodila računa o ovoj kategoriji stanovništva.

Ministar ocjenjuje da u narednom periodu kod donošenja zakona o platama zaposlenih u zdravstvu treba naći način da se odvoji rad od nerada.

"Onaj ko puno radi, ko ima veliki broj operacija i drugih dijagnostičkih pregleda ili medicinska sestra koja je posebno vrijedna treba da imaju mogućnost da budu bolje plaćeni, a da, sa druge strane, oni koji samo dolaze na posao budu manje plaćeni", ističe Bogdanić.

On nije zadovoljan organizacijom zdravstvenih ustanova koje nemaju pravilan odnos prema pacijentu i ističe da ljubaznost mora biti prisutna bez obzira na sve poteškoće.

"Razumijem da su zdravstveni radnici preopterećeni, da nisu dovoljno plaćeni, da i na tome treba raditi, ali naš odnos prema pacijentu mora biti na prvom mjestu i to je ono što u narednom periodu treba popravljati", napominje Bogdanić.

On ukazuje da je potrebno stalno ulagati u kadar, edukaciju i stvarati ljudski potencijal koji se ne može nadomjestiti bilo kakvom finansijskom ili drugom mjerom.

"Ako nemate svoj kadar i ako nemate dovoljno edukovane ljude - nemate sistem. Mi smo dosta radili na tome, ali mislim da je moglo i trebalo više i da u narednom periodu na to treba obratiti pažnju", zaključuje Bogdanić u intervjuu Srni.