Bogdanić: Uskoro početak izrade baze podataka o transplantacijama

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će do kraja mjeseca biti formiran koordinacioni tim koji će raditi na izradi baze podataka o transplantacijama, dogovorili su danas ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Dragan Bogdanić i predstavnici podružnica Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske.

Bogdanić je novinarima nakon sastanka rekao da su dogovorili i da dijalizne centre periodično kontrolišu predstavnici Ministarstva i Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/, uz prisustvo nefrologa i predstavnika pacijenata.

On je naveo da je dogovoreno i da FZO u narednom periodu nađe načina da potpiše ugovore sa fondovima iz okruženja kako bi pacijenti iz Republike Srpske tokom boravka u tim zemljama mogli ići kod njih na dijalizu, a da ne plaćaju.

Bogdanić je naveo da, prema sadašnjoj praksi, pacijenti iz Srpske u nekoj od zemalja okruženja plate dijalizu, pa to Fond refundira.

Prema njegovim riječima, na današnjem sastanku razgovarano je i o određenoj vrsti lijekova koji bi bili stavljeni na listu FZO, kao i o tome da će isplata nadoknade za dijalizne pacijente ići redovnom dinamikom.

On je istakao da je odobren i veći broj specijalizacija za nefrologiju, kako bi dijaliza bila pravovremna, kvalitetna i jednako dostupna.

"Dogovorili smo se i da našem Zavodu za transfuzijsku medicinu nabavimo i aparat za tipizaciju tkiva koji nam je potreban ne samo u ovoj, već i u drugim oblastima. Za sada FZO svakom našem pacijentu plaća, odnosno refundira troškove za urađenu tipizaciju u Srbiji", dodao je Bogdanić.

Nacionalni koordinator za transplantaciju i šef transplantacionog tima Srpske Milorad Grujičić rekao je da u Srpskoj ima oko 1.100 pacijenata na dijalizi, od kojih bi nešto više od 200 moglo biti podvrgnuto transplantaciji.

On je naveo da do sada u Univerzitetskom kliničkom centru /UKC/ Srpske nisu rađene "hajlap" tipizacije koje su potrebne pacijentima u pripremi za transplantaciju, već da se to, za sada, radi u Institutu za transfuziju u Beogradu.

"Napravićemo veliki korak kada budemo nabavili opremu za tipizaciju i obavimo obuku kadra i kada taj postupak budemo obavljali u Banjaluci", rekao je Grujičić.

Sekretar Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Srpske Aleksandar Radun istakao je da su u Republici Srpskoj, u odnosu na okruženje, uslovi dijalize najbolji, dodajući da je to uočio iz vlastitog iskustva jer je boravio u dijaliznim centrima u okruženju.

"Postoje neki nedostaci na dijalizi i uvijek se može napraviti bolje. Treba naglasiti da svi pacijenti u Srpskoj idu na HDF dijalizu, koja je najbolja, dok je u Srbiji oko 17 odsto pacijenata obuhvaćeno tom dijalizom", naveo je Radun.

Govoreći o naknadi dijaliznim pacijentima, Radun je rekao da je bitno da se isplaćuje redovno i da se poveća u nekom narednom vremenu.

Osvrćući se na najave održavanja protesta i štrajka pacijenata na dijalizi, Radun je naglasio da Udruženje ne stoji iza takvih najava i da niko od 1.100 pacijenata o tome ne razmišlja niti želi da štrajkuje, tvrdeći da oni koji daju takve najave nemaju veze sa dijalizom.