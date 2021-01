Bolja situacija u kampu Lipa, svi migranti u šatorima

BIHAĆ - Pripadnici Oružanih snaga BiH montirali su danas pet novih šatora u kampu Lipa, gdje će biti smješteni migranti koji trenutno borave u improvizovanim nastambama i kontejnerima koje su koristili službenici Međunraodne organizacije za migracije (IOM).

Tako će u ukupno 25 šatora smještaj pronaći svi migranti koji trenutno borave na ovom lokalitetu, njih oko 700.

Šatori se zagrijavaju pomoću toplotnih topova, a migranti unutar njih imaju krevete i drugi inventar.

Inače, uslovi u ovom kampu su se pogoršali zbog niskih temperatura i novih snježnih padavina, tako da se bilježi snježni pokrivač preko 20 centimetara.

Migrantima se dvaput dnevno distribuira hrana, i to jedan suhi, a potom i topli obrok, kao i napici.

U međuvremenu, osigurano je i snabdijevanje kampa strujom, a brigu o njemu vodi Služba za poslove sa strancima BiH.

Kamp Lipa danas su posjetili i šef Delegacije EU u BiH Johan Zatler i ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić.

First important goal achieved - 750 migrants/refugees are now placed in heated tents in #Lipa. Next steps: ➡️protection for those in makeshift tents around #Bihać ➡️fairer burden sharing across . will continue to assist. pic.twitter.com/pmKHJyAFJD