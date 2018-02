Bolnica u Mostaru će do kraja godine vršiti transplantacije srca i bubrega?

MOSTAR - Direktor Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru Ante Kvesić rekao je da se ovaustanova priprema tako da bi u narednom periodu mogla što bolje da pruža svoje usluge pacijentima. On je najavio da bi već do kraja ove godine u mostarskoj bolnici mogle da se vrše transplantacije srca i bubrega.

"Jedan od velikih projekata koji guramo već nekoliko godina je transplantacijska priča. U nekoliko segmenata smo već došli do toga da radimo prvu operaciju transplantacije rožnica, ove godine planiramo čak napraviti i prve transplantacije srca i bubrega. Možda je malo preslobodno to najaviti, ali mislim da ćemo uspjeti. Za to se priprema već godinama školovanjem timova, kupili smo opremu za tipizaciju. Naravno da ne može sve biti idealno, i KBC Zagreb za neke zahvate pacijente šalje vani, a gigant je za nas, ali mi smo odlučni u tome da SKB Mostar bude bolnica 21. stoljeća unatoč svim problemima koji nas prate", rekao je Kvesić.

On je dodao da bolnici nedostaje dobra kuhinja.

"Ova koju sada imamo funkcionira bez obzira na uvjete koji tamo vladaju, međutim, trenutačno ne vidim da bi se moglo naći novca za napraviti takav objekt jer je riječ o investiciji od 15 do 20 milijuna KM. To je više moja želja nego neka realnost", kaže direktor bolnice.

Kvesić je naglasio da su ulaganja u ovu bolnicu velika, te da je do sada investirano oko 200 miliona maraka.

"Usudio bih se tu ukalkulirati i ovaj novac za pedijatriju te bi to onda bio iznos veći od 200 milijuna KM investicija. Tu je nova zgrada bolnice, onkologija, obnavljanje opreme. Kako ne bi došlo do zabune, tu još jednom moram naglasiti kako kroz investicije nismo stvorili ni jednu marku duga bolnice. Naš dug je nastao isključivo na osnovi usluga koje smo napravili, a nismo ih mogli naplatiti", zaključio je Kvesić u intervjuu za "Večernji list" izdanje za BiH..