Bolnica u Mostaru odbila respiratore koje je uvezla Srebrena malina

MOSTAR - Sveučilišna klinička bolnica Mostar odbila je donaciju kineskih respiratora koji su nabavljeni preko firme Srebrena malina. Donacija je najavljena putem telefonskog poziva iz Federalne uprave civilne zaštite.

Iako je mostarska bolnica prva odbila respiratore Srebrene maline kao zdravstvena institucija na čijem čelu nije kadar SDA, iz Uprave SKB-a tvrde da odbijanje donacije nema nikakve političke konotacije, nego da je isključivo riječ o stavu struke.

Voditelj Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje SKB Mostar, prim. mr. sc. Zoran Karlović za Klix.ba objašnjava kako bolnica ne odbija donaciju, nego "ne želi uzimati respiratore koji su neupotrebljivi ili čak prilikom upotrebe mogu biti smrtonosni".

"To su drugorazredni aparati koji su namijenjeni za katastrofe ili ne znam ni ja za šta. Oni u jednom trenutku isporuče 300 u drugom 900 mililitara, što znači da bi taj aparat doslovno ubio čovjeka", pojasnio je Karlović za Klix.ba.

On dodaje da je odluku o odbijanju preuzimanja respiratora potpisao tim stručnjaka u SKB-u Mostar koji vodi brigu o nabavci potrebnih respiratora i aparata za liječenju pacijenata.

Prilikom nabavke aparata iz afere "Respiratori", kako podsjeća, napravljene su dvije ogromne greške koje su nedopustive i ne treba praviti još veće donirajući ih bolnicama.

"Prvo, nije se struka pitala. Mene niko nije kontaktirao iako sam očekivao, znajući da u FBiH imaju tri centra, Sarajevo, Tuzla i Mostar, da ćemo mi iz svih centara kazati šta nam treba, a to se nije uradilo", kaže Karlović .

Dodaje da su tako stigli respiratori koji po stručnosti nikome ne mogu odgovarati u državi. Druga stvar je, kako navodi, cijena koja ne odgovara vrijednosti aparata i prelazi je za 200 puta.

"Vrijednost tog aparata na tržištu košta oko dvije do tri hiljade dolara, a u krizi može doseći pet hiljada dolara i ni malo više, jer je to drugorazredni aparat koji je pravljen negdje u garaži, ja to ne mogu ni objasniti", pojasnio je Karlović.

Ističe da su u SKB-u Mostar visokovrijedni aparati, modificirani i da se neprestano usvajaju najnovije metode liječenja.

"Dolazak tih respiratora nama je kao da vama sada u vrijeme visoke tehnologije neko poklanja mobitel iz 70-tih godina i čudi se što niste zadovoljni", pojasnio je Karlović za Klix.ba.

Na kraju dodaje kako on u slučaju potrebe ne želi biti spojen na takav respirator i ne može dozvoliti ni da bude bilo koji građanin.