Bolnici u Sanskom Mostu odobreno korištenje CT aparata

SANSKI MOST - Općoj bolnici u Sanskom Mostu ovih dana je od strane Regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH izdata licenca za obavljanje djelatnosti posjedovanja i korištenja izvora jonizirajućeg zračenja.

Time su ispunjeni i formalno-pravni uslovi da se u upotrebu stavi novi CT aparat koji će u značajnoj mjeri unaprijediti zdravstvene usluge u toj ustanovi.

Prema riječima Mustafe Avdagića, direktora sanske bolnice, radi se o jednom od najsavremenijih uređaja ovakve vrste u Bosni i Hercegovini sa smanjenim nivoom zračenja i skraćenim trajanjem snimanja.

On je istakao kako ovaj sofisticirani uređaj daje slike visoke rezolucije, a pacijenti će moći dobiti kvalitetne dijagnostičke preglede pluća i toraksa, abdomena, jetre, pankreasa, žuči i žučnih vodova, nadbubrežne žlijezde, slezene, kičme i kičmenog kanala te mozga.

Nabavka aparata, čija je vrijednost procijenjena na 800.000 maraka, realizovana je kroz program finansijske konsolidacije zdravstvenih usluga u Federaciji BiH, kojim je bila obuhvaćena i sanska bolnica, a u sklopu tog programa pripalo joj je 3,5 miliona maraka. Nabavka ovog uređaja u proteklom periodu nametnula se kao poseban imperativ, jer su pacijente koji su trebali ovu vrstu zdravstvenih usluga do sada slali na pregled u Kantonalnu bolnicu u Bihaću. Sve je to poskupljivalo i komplikovalo liječenje, jer su se termini čekali po mjesec ili više dana, a posljednjih godina često je dolazilo do kvarova CT aparata u Bihaću, pa su pacijenti bili primorani da se oslanjaju na privatne zdravstvene ustanove. Nabavka pomenutog aparata imaće i značajan ekonomski efekat za sansku bolnicu, koja u prošlosti nikada nije ni posjedovala takav uređaj.

Inače, kroz pomenuti program finansijske konsolidacije sredstva će biti utrošena za modernizaciju medicinske opreme i nabavku novih aparata, usavršavanje kadrova te renoviranje određenih dijelova sanske bolnice. U njenom sklopu postoji i djeluje šest odjela i zaposlena su 92 radnika. O tome koliko ova zdravstvena ustanova znači za Sanski Most i susjedni Ključ svjedoči i podatak da se na godišnjem nivou tamo obavi oko 400 težih i lakših operativnih zahvata, te tako spasi veliki broj ljudskih života.

