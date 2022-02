Boračka udruženja u TK traže povećanje invalidnina i naknada

TUZLA - Boračke organizacije iz TK danas su u Tuzli od zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i delegata u Domu naroda FBiH koji su iz TK, zatražile njihovu podršku kod dopune Zakona o osnovnim i dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica na nivou Federacije i Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja.

Od 2010. godine boračkoj populaciji nije povećana invalidnina, a borci traže da osnovnica za obračun invalidnine bude prosječna plata Federacije iz prethodne godine koja je iznosila više od 1.000 KM, dok je 867 KM za porodice šehida i RVI.

Kako su pojasnili iz Saveza RVI TK, ovaj kanton ima 5.884 ratna vojna invalida u 11 kategorija.

Ako bi se primanja uskladila sa prosječnom platom u FBiH, prva kategorija koja prima 867 KM, dobijala bi 132 KM više. Zadnja kategroija koja prima 42 KM trenutno, imala bi povećanje za 6,6 KM.

"Kada to saberemo, borci, invalidi, porodice šehida na području TK, dobijali bi otprilike povećanje u prosjeku od 50 KM. U vremenskom periodu koje je iza nas i ovom koje je ovakvo kakvo je, mislim da tu ne bismo trebali postavljati pitanja", rekao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK.

Veće naknade traže i dobitnici najvećih ratnih priznanja kojih ima 464 u dvije kategorije ovom kantonu. Za povećanje njihovih invalidnina bilo bi potrebno oko 77.000 KM mjesečno.

"Dobitnik prve kategorije, dobitnik Zlatnog ljiljana i svi koji su u prvoj kategoriji, ima 320.83 KM. Druga kategorija 160 KM, a treća 64 KM. Svi misle da su to neka enormna primanja ali ne", pojasnio je Edin Hadžimuhamedović, predsjednik Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja. On je dodao da bi to u svakom slučaju dobro došlo ovoj populaciji u vremenu kad cijene sve više rastu.

Parlamentarci iz svih stranaka iz TK kazali su da njihova podrška nije upitna, ali da često ne mogu ništa učiniti u Domu naroda.

"Ono čega se plašim i što uvijek govorimo je taj nesretni Dom naroda koji uvijek postane groblje dobrih zakona. Tako da nisam siguran kako će to proći ali ne želimo ništa prejudicirati. Ovdje smo da napravimo najbolje rješenje i da ga podržimo", izjavio je Mirsad Čamdžić, zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Borci su danas od parlamentaraca zatražili i podršku oko njege i pomoći drugog lica za 100% RVI, a o čemu bi se uskoro trebalo raspravljati u Domu naroda.