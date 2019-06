Borba za potomstvo još tabu tema: U "Novi život" uključeno tek pet parova

DOBOJ - Borba za potomstvo još je tabu tema među bračnim parovima u Doboju, koji smatraju da je to isključivo njihova privatna stvar, pa se simboličan broj budućih majki i očeva uključio u rad dobojskog Udruženja porodica s problemom steriliteta "Novi život", ali ni oni nisu željeli javno da govore o tome.

"Mi zasad imamo pet parova s problemom steriliteta. To je poprilično stidljivo s obzirom na to da znamo koliki je broj osoba koje se liječe, ali kada bismo pomogli i tim parovima, mi bismo bili presrećni jer zaista jedini cilj nam je da nas bude više", kazala je Aleksandra Sofrenić, predsjednica Udruženja.

Dodala je da se ona i njen suprug sedam godina bore da postanu roditelji i četiri puta su bili u postupku vantjelesne oplodnje.

"Često je to u našoj sredini pomalo i kulturološki problem. Pored toga što parovi prolaze kroz mukotrpan i dugotrajan proces liječenja, nekada su i od svoje sredine osuđeni. Od pitanja zašto nemaju djece, kada će biti do toga da i njihova šira porodica pati, tuguje zašto ne mogu imati djece", kaže psiholog Mladenka Milanović.

O problemu steriliteta parovima je teško govoriti i u nutricionističkim ambulantama u koje odlaze kako bi se posavjetovali u vezi sa regulacijom težine koja je često jedan od razloga zašto se ne mogu ostvariti kao roditelji.

"Dolazili su i parovi, ali uglavnom su žene u pitanju. Muškarci se rjeđe javljaju, ko zna iz kojih razloga. Ali žene su te koje su pokretači inicijative i stvaranja roditeljstva, tako da su one najviše zastupljene kroz naše nutricionističke ambulante", rekla je nutricionista Inga Marković.

"Žene i muškarci koji se liječe od steriliteta prolaze kroz periode bure i stresa, od emocionalnih uspona do padova, a svaki par koji ne može da ostvari trudnoću za nas je problem", kaže dr Sanja Sibinčić, nacionalni koordinator za reproduktivno zdravlje, "jer nas je malo i moramo se zabaviti tim problemom čiji uzrok nije poznat."

"Ono što ljude često zanima je to da li su ratna dešavanja uticala na sterilitet, jer to su bila djeca u to vrijeme. Nisu. To je problem u regionu i u nekim drugim zemljama u kojima nije bilo ratnih dešavanja", izjavila je Sibinčićeva, te upozorila da je natalitet u RS u znatnom padu i da demografske prognoze nisu optimističine.