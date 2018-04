Borci iz FBiH najavljuju nove proteste: Idemo na kantone

SARAJEVO - Vlada Federacije BiH je održala hitnu sjednicu u Sarajevu i sagledavši potrebe i zahtjeve demobilisanih boraca, razmatrala Prednacrt zakona o demobilisanim borcima, na osnovu kojeg treba doći do poboljšanja položaja boračke populacije. Prednacrt je utvrđen no dug put je do donošenja zakona. Borci ne odustaju od protesta najavljenog za ponedjeljak.

Bacaju nam prašinu u oči i ne slušaju nas, kažu borci nakon što je Federalna vlada hitno zasjedala, razmatrala i utvrdila Prednacrt zakona o pravima demobilisanih boraca. Dva sata su, kažu iz Vlade, ministri bez disonantnih tonova diskutovali o demobilisanim braniocima i zaključili da je nužno donošenje Zakona. Vlada je podržala zahtjev boraca za konačno uspostavljanje i objavu jedinstvenog registra branilaca, te naložila Ministarstvu da razmotri sve zakonske mogućnosti za objavu tog registra. Nije poznato kada će to biti ali je jasno je da neće brzo, piše N1.

"Svakodnevno razgovaramo sa predstavnicima boraca. Svjesni smo da Zakon ne može brzo biti donešen. Zato je Vlada donijela nekoliko zaključaka da hitno djeluje u onim područjima koja se direktno odnose na federalni nivo", kaže ministar boraca i invalida FBiH Salko Bukvarević.

Do donošenja zakona zatraženo je od Vlade da zaduži resorno ministarstvo da hitno pripremi za narednu sjednicu Vlade prijedlog uredbe o pravu na osnovno osiguranje demobilisanih boraca. Prema toj uredbi bi pravo ostvarili borci koji imaju 60 godina i više, a nemaju nikakvih primanja i žene borci koje imaju 50 godina i više, a takođe nemaju drugih primanja.

Hitna sjednica nije ništa donijela, oni se ne osvrću na naše zahtjeve za sjednicu Parlamenta, kažu borci. Objavljivanje registra branilaca, ukidanje finansiranja boračkih udruženja i borački dodatak stari su zahtjevi.

"Bacanje prašine u oči, idemo na kantone, razvlače nam pamet. Razvući ćemo je i mi njima", poručuje Hamza Krkalić, demobilisani borac.

Protesti će, poručuju, biti već na startu naredne sedmice.

"Biće na 4, 5 mjesta nebitno, ostavljeno je svakom kantonu da odredi lokaciju. Biće 5 do 12", ističe Krkalić.

Resorni federalni ministar poziva na strpljenje, a resorno ministarstvo je zaduženo da s Federalnim zavodom za zapošljavanje pokrene projekte koji se odnose na zapošljavanje prije svega djece šehida i poginulih boraca, a zatim i svih drugih boračkih kategorija. Ostalo je oko 4 i po hiljade djece demobilisanih boraca koja su nezaposlena.

"Upravni odbor federalnog zavoda za zapošljavanje donio je zaključak po kojem će se skoro 800.000 KM udružiti sa skoro istim iznosom od sedam kantonalnih ministarstava. Taj milion i 600 KM iskoristiti će se za sufinansiranje skoro 200 djece šehida i poginulih boraca", kaže Omer Korjenić, Federalni zavod za zapošljavanje.

Kad je riječ o ukupnoj statistici nezaposlenih osoba, u Federaciji je po podacima zavoda prošle godine zaposleno skoro 99 hiljada osoba, ali ih je bez posla ostalo skoro 76 hiljada. Razni su razlozi, jedan od ključnih je odlazak iz zemlje.

(N1)