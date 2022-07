Borcima i penzionerima jednokratna pomoć od 39,5 miliona KM

BANJALUKA - Odlukom Vlade Republike Srpske o isplati jednokratne novčane pomoći boračkim kategorijama i penzionerima Srpske predviđena je isplata 39.536.500 KM za 395.365 lica, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.

Kada je riječ o izdvajanjima za boračko-invalidsku zaštitu, iz Ministarstva napominju da ukupno godišnje budžetsko izdvajanje u ovoj godini za boračke kategorije po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, rada i zapošljavanja i penzijsko-invalidskog osiguranja iznosi 476.012.122 KM, što je oko 11 odsto u odnosu na ukupan ovogodišnji budžet Srpske.

"Budžet za boračko-invalidsku zaštitu za 2022. godinu nakon rebalansa iznosi 285.096.000 KM i to je od uspostavljanja sistema boračko-invalidske zaštite najveće budžetsko izdvajanje za boračke kategorije. Rebalans budžeta za boračko-invalidsku zaštitu za 2022. godinu je za 45.198.900 KM veći u odnosu na osnovni budžet za prošlu godinu", dodaje se u saopštenju.

Vlada RS je u ovoj godini obezbijedila povećanje osnovice za vojne invalidnine u iznosu od 14 odsto u odnosu na prošlogodišnju osnovicu, što je i najveće povećanje osnovice od 2013. godine.

Obezbijeđeno je i povećanje osnovice za 15 odsto za obračun mjesečnog boračkog dodatka, što je i najveće povećanje od kada je uspostavljen, a ovim su obuhvaćena 11.242 socijalno ugrožena nezaposlena borca od prve do pete kategorije mlađa od 60 godina.

Od maja je povećan i iznos mjesečnog novčanog primanja za borce starije od 65 godina koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju imaju 15 i više godina penzijskog staža, tako da im se isplaćuje iznos najnižeg nivoa najniže penzije od 242,55 KM.

"S obzirom na to da je od maja došlo do povećanja i penzija i mjesečnih primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite, 117.468 penzionera iz boračkih kategorija je ostvarilo povećanje primanja po oba osnova", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva napominju da se pristupilo izradi i ažuriranju socijalne karte boračkih kategorija, a prioritet su socijalno ugroženi borci da bi mjere Vlade mogle biti usmjerene prema ciljanim kategorijama, tako da je na osnovu socijalne karte u ovoj godini iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske isplaćena jednokratna novčana pomoć za oko 15.000 boraca.

U ovoj godini je omogućeno povećanje iznosa sredstava za kupovinu ortopedskih pomagala za ratne vojne invalide i paraplegičare, koje je iznosilo i do 80 odsto, te je proširena lista ortopedskih pomagala novim koja nisu ranije bila predviđena.

Rješavanje ovog pitanja, kojim je obezbijeđena nabavka kvalitetnijih ortopedskih pomagala i pojednostavljena procedura, korisnici su ocijenili kao najbolje rješenje u regionu.

Iz resornog ministarstva dodaju da su posljednjih godina realizovani brojni zahtjevi nevladinih organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

"Na primjer, može se konstatovati da su realizovani uglavnom svi zahtjevi koje je Boračka organizacija Republike Srpske iznijela u prijedlogu memoranduma o saradnji, izuzev prijedloga da se Boračkoj organizaciji prizna poseban status, jer je to pitanje predmet izmjene Zakona o udruženjima i fondacijama", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva ističu da je Vlada do sada realizovala četiri, a u toku je realizacija još dva, od ukupno šest zaključaka koje je Narodna skupština Republike Srpske 9. marta usvojila na posebnoj tematskoj sjednici o stanju u oblasti boračko-invalidske.

U saopštenju se naglašavaju da je kroz realizaciju ovih zaključaka, ali i mjera Radne grupe za analizu stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite koju čine predstavnici Ministarstva i sedam udruženja od javnog interesa, obezbijeđeno značajno poboljšanje materijalnog položaja boračkih kategorija, a posebno najugroženijih.

Iz Ministarstva navode da i pored navedenih činjenica koje se odnose na izdvajanja za boračke kategorije, koja su daleko veća u odnosu na prethodne periode, evidentno je da određene grupe boraca, pod plaštom boračkih organizacija, nastoje da ostvare političke ciljeve političkih organizacija kojima pripadaju.

"To je vidljivo po tome što je u ovoj godini usvojen budžet i rebalans budžeta kojim je omogućeno najveće povećanje obima prava u oblasti boračko-invalidske zaštite do sada, ali se na sve to i dalje ispostavljaju nerealni i novi zahtjevi, nekoliko mjeseci prije opštih izbora, zbog čega je očigledno da se zahtjevima djeluje politički, a ne u svrhu poboljšanja stanja u ovoj oblasti", zaključuje se u saopštenju.