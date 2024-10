Bosančić: Banjalučani, hvala vam na velikoj podršci

BANJALUKA - Boran Bosančić, predsjednik GO DEMOS Banjaluka, zahvalio se Banjalučanima na velikoj podršci i povjerenju koje su ukazali stranci DEMOS i njemu kao nosicu liste na lokalnim izborima.

"Pokazali smo svima da smo snažna i odlučna snaga na političkoj sceni, i da ćemo se u naredne četiri godine mnogo toga pitati. Iako su mnogi sumnjali da ćemo uspjeti preći cenzus, danas s ponosom možemo reći da imamo dva mandata", istakoa je Bosančić

Dodaje da je stranka ostvarila veliki napredak u odnosu na izbore prije dvije godine.

"Ovaj rezultat nije samo naša pobjeda, već i pobjeda svih vas koji ste vjerovali u naš rad i ideje. Dokaze tome je to što mi nikoga nismo ucjenjivali radnim mjestima i drugim obećanjima, nego su naši glasači prepoznali da smo ozbiljna stranka, iza koje stoje rezultati", naglašava Bosančić i poručuje da ostaju dosljedni svojim obećanjima, kao što su to dokazali više puta do sada.

"Poručujem i da ćemo se u narednom periodu još jače boriti za prava svih građana, za bolju budućnost i sigurnost naše Banjaluke. Još jednom, hvala vam na povjerenju", zaključio je Bosančić.

