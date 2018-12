Božićna poruka biskupa Komarice: Mnoge ljude muči strah od života

BANJALUKA - U Isusu Kristu, Spasitelju svijeta, na Božić, osobito svečani dan za nas kršćane, na svetkovinu rođenja utjelovljenog Sina Božjeg slušamo utješne riječi radosne pjesme nebeskog glasnika – anđela – upućene nama ljudima: "Ne bojte se! Evo, javljam vam radosnu vijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se … rodio Spasitelj, Krist, Gospodin!" (usp. Lk 2,11), navodi se u Božićnoj poruci banjalučkog biskupa Franje Komarice.

"Te, dragocjene, utješne riječi Neba: 'Ne bojte se!', nalazimo na više mjesta u Svetom pismu, u objavi Božje Istine – počevši od Mojsija i proroka, do susreta anđela s Presvetom Djevicom Marijom, s njezinim zaručnikom svetim Josipom te s uplašenim ženama kod praznogIsusovog groba, nakon njegova uskrsnuća. Te iste riječi: 'Ne bojte se!', pogađaju u srce i nas, koji živimo danas u svom konkretnom životnom okruženju", naveo je u svojoj poruci biskup Komarica.

I danas, naglasio je, ima mnogo ljudi i u našoj životnoj sredini koje muči strah od života, od današnjice i od sutrašnjice. Taj strah je, naglašava biskup Komarica, nerijetko prepoznatljivo obilježje našeg vremena.

Komarica dodaje da su mnogi i od nas lično doživjeli dramu straha usljed nedavnih ratnih događanja, ali i usljed poratne društvene i ekonomske, političke i mnoge druge nesređenosti i životnene sigurnosti u našoj zemlji.

"A nisu nam nepoznati i sve brojniji slučajevi ljudi, pripadnika drugih naroda, krajeva i kulturā, koji bježe iz straha za svoj život i budućnost svoju i svojih najbližih. 'Ne bojte se' – riječi su dragocjene utjehe za nas i mnoge druge u životnim tjeskobama. Ali su to također prevažne riječi za stvarnost koja je pred nama dok slavimo radosnu božićnu svetkovinu. Ove riječi su ujedno povezane s riječima nebeskog glasnika – anđela, koje slušamo u božićnom liturgijskom slavlju: 'Evo, među vama je vaš Bog, vaš Spasitelj, vaš Izbavitelj!' – Bog, naš Stvoritelj je s nama i u našim strahovima, tjeskobama, neizvjesnostima, u našim bolima! Kao naš Spasitelj i to istinski, jedini i definitivni! Ovaj Spasitelj – ne samo jednog naroda – židovskog, nego cijelog čovječanstva došao je prije dvije tisuće godina među nas ljude – ne kao politički i vojnički osvajač i osloboditelj kakovog su sebi predstavljali i očekivali mnogi tadašnji Židovi", naglasio je biskup Komarica.

Došao je, kaže biskup Komarica, kao siromašno dijete, siromašnih roditelja i usljed krajnje nepovoljnih životnih okolnosti. Čak se nije mogao ni roditi u toplom domu niti u nekom prikladnom prihvatilištu, nego u štali za stoku i bio položen u jasle koje su služile za hranu stoci.

"Takvom Spasitelju su se došli prvi pokloniti siromašni pastiri s betlehemskih poljana, kojima se prvima javio glasnik Božji – anđeo sutješnim, radosnim riječima: 'Ne bojte se, nego pođite da vidite Spasitelja svoga i cijelog svijeta, gdje kao novorođenče leži povijeno u jaslicama.' (usp. Lk 1,14) Pastiri su to odmah i učinili. Oni su povjerovali riječima nebeskog glasnika i mogli se osvjedočiti o istinitosti njegovih riječi, te su puni radosti slavili i hvalili Boga. Da li se i mi, koji danas slušamo te iste riječi Božjeg anđela, možemo pronaći u ulozi iskrenih, vjerujućih pastira i iskreno pjevati riječima drevne božićne popijevke: 'Radujmo se i mi, dakle, svi danas, jer se rodi Isus slatki i za nas. Hajdmo, braćo, k slavnom gradu Betlehemu, poklonit se Spasitelju našemu.' Spasitelj je redovito usko povezan s nečijom nevoljom. I tada i sada, ljudski je rod trebao i treba Spasitelja. Treba ga i svaki od nas", navodi biskup Komarica.

Na Spasitelja, naglašava biskup Komarica, svijeta ima pravo svaki čovjek, "svako svijeta stvorenje“, kako izriče božićna pjesma.

"Prije dvije tisuće godina, u vrijeme Isusova ulaska u povijest ljudskog roda, svijet se nalazio u svojevrsnoj agoniji. Ljudima je prijetila ne samo vremenita smrt nego i vječna. Grijeh je ljudesatjerao u jednu slijepu ulicu, bez mogućnosti izlaza i daljeg hoda u sretnu i sigurnu budućnost. Sami su ljudi sotonskom zavodljivošću i svojim grijesima sebi blokirali postizanjevječnog cilja svoga postojanja. Ljudski je život tada izgledao besmislen", rekao je Komarica i dodao:

"U takvu ljudsku, duboku i dramatičnu nevolju i bezizlaznu situaciju za cijeli ljudski rod,poslan je bio Sin Božji, obećani Spasitelj, da svojim utjelovljenjem postane Spasiteljem cijelog ljudskog roda. On je to i učinio. U božićnoj noći 'Ljubav Božja prevelika … s nebasiđe dolje', tj. k nama na Zemlju 'radi grešnika, rodi se u štali radi čovjeka' (Božićna popijevka). Definitivno je Bog kao čovjek ušao u našu ljudsku povijest, da tu povijest, u kojoj se nalazi i povijest svakog od nas, današnjih članova ljudskog roda, izvede iz slijepeulice straha i beznađa i povede je ka sigurnom, cilju sretne vječnosti. Zato i kliče Crkva Kristova u svojoj božićnoj liturgiji, pozivajući sve svoje članove i svečlanove ljudskog roda: 'Radujmo se svi u Gospodinu! Spasitelj se naš rodio. Danas nam s Neba pravi mir siđe.' A svi mi, kao Kristovi vjernici, još od svoje najranije mladosti znademo pjevati jednu od naših prastarih božićnih pjesama: 'Veselje ti navješćujem puče kršćanski. Jerbo se Kralj u Betlemu rodi nebeski. Još mali u štali, kogstvorenje svako slavi, štuje, diči jer je pravi On naš Spasitelj i Otkupitelj'".

Uprkos toj radosnoj, za ljudski rod sudbonosnoj činjenici, naveo je biskup Komarica, da je sam Bog odlučio definitivno spasiti od vječne propasti svoje ljubljeno stvorenje čovjeka od tada, tj. prije dvije hiljade godina pa do naših dana, prati tu radosnu vijest i usrećujuću činjenicu i jedna tužna i dramatična sjena.

"Isusov apostol i evanđelist sv. Ivan je na početku svoga Evanđelja napisao o ulasku vječne Božje Riječi, jedinorođenog Sina Božjeg u povijest ljudskog roda ove uistinužalosne, sudbonosne riječi: 'K svojima dođe i njegovi ga ne primiše' (Iv 1,11). Ali je također,odmah nadodao i utješne riječi: 'A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo Ime' (Iv 1,12). Iz tih Ivanovih riječi lako možemo iščitati, kako se na osobi utjelovljenog Sina Božjeg, Isusa Krista odlučuje ne samo vremenita, nego i vječna sudbina ljudi pojedinaca i cijelih narodakao i cijelih generacija i svih civilizacija", navodi biskup Komarica.

Oni članovi ljudskog roda, koji žive u svojoj oholosti i bahatosti, naglašava biskup Komarica, svojoj samodopadnosti i samodostatnosti, svojoj sebičnosti i isključivosti, ne prihvaćaju ovakvu i ovoliku poniznost i beskrajnu ljubav i milosrđe Božje, koje su očitovane u nemoćnom betlehemskom Djetetu, kome je Bog Otac dodijelio svu vlast na Nebu i na zemlji.

"Zato nužno žive u strahu i šire strahoko sebe. To i mi doživljavamo svakodnevno u brojnim političkim i raznim drugim društvenimparolama, u kojima nema mjesta za utješnu i ohrabrujuću poruku Božića koja glasi: 'Ljudi inarodi, ne bojte se! Spašeni ste! Dajte i vi, zajedno s anđelima iz božićne noći – slavu Bogu, pa ćete imati mir u svojim srcima, svojim obiteljima, svome domu i Domovini! Ako se negleda u Onoga, koji je istinski Spasitelj svakog čovjeka i cijelog ljudskog roda, onda ga se nemože ni slijediti, niti provoditi u djelo njegove naputke i zapovijedi, osobito zapovijedljubavi; nego se mora biti izložen svakodnevnim negativnim, razarajućim utjecajima raznihmanipulatora i lažnih učiteljā i vođa. Ali, ako istinski vjerujemo u Isusa Krista, istinskog, jedinstvenog Spasitelja svijeta, onda ni u najtjeskobnijim životnim situacijama nećemo ostatibeznadni i bez snage da se ponašamo kao sretna i zbrinuta djeca Božja, kao Kristovi suradniciu proslavi Božjeg Imena i u izgradnji njegova kraljevstva mira i pravde, milosrđa, ljubavi imira na zemlji, u našem životnom okruženju.Od srca želim i molim novorođenog božanskog Spasitelja da svi vi, braćo svećenici i sestre redovnice te vi, Kristovi vjernici laici, budete svakodnevno i kroz cijelu iduću Godinu spasenja 2019. u redovima takvih Isusovih sljedbenika. Čestit vam Božić i sveto Porođenje Isusovo, mirom i blagoslovom Božjim ispunjenu novugodinu 2019. vama, koji ste u svojim rodnim župama kao i vama, koji još uvijek trpite nepravdu nasilnog progonstva i izbjeglištva", poruka je biskupa Komarice.