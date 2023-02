Bračni par iz Sarajeva želi da usvoji bebu rođenu pod ruševinama u Siriji

Mladi bračni par iz Sarajeva želi usvojiti djevojčicu iz Sirije, rođenu pod ruševinama.

Majka je preminula, a jedini preživjeli član porodice je ova beba, prenose mediji,

Nakon što je objavljena vijest da su spasilačke službe u Siriji uspjele u ruševinama da porode ženu i tako na svijet donesu zdravo i živo dijete, redakciji "Avaza" javio se mladi bračni par iz Sarajeva, čiji je identitet poznat redakciji, koji želi da usvoji djevojčicu.

"Molimo vas da nam pomognete, da dođemo do ovog djeteta i pružimo mu beskrajnu ljubav i utjehu. Da objavite vijest da se zna da u Sarajevu postoji dvoje mladih ljudi koji trenutno nemaju svoje djece, a koji bi željeli usvojiti ovu bebu i pružiti joj svu moguću ljubav ovog svijeta", kazala je plačnim glasom mlada žena, prenosi "Avaz".

Podsjetimo, u Siriji je od posljedica razornog zemljotresa poginulo najmanje 1.800 ljudi.

U Turskoj je za sada poginulo više hiljada ljudi, a veliki broj zgrada i drugih stambenih objekata je zbrisan s lica zemlje.

Life amidst Destruction! A pregnant woman fighting for life under the debris gave birth to a child.#earthquake #Turkey #TurkeyEarthquake #PrayForTurkey #earthquakeinturkey #Turkiye pic.twitter.com/rsG2WTIQox