Braco Milutin se popeo na svih 78 planinskih vrhova u BiH

PRNJAVOR - Braco Milutin zaljubljenik je u planinu i planinarstvo veći dio svog života, iako se planinarstvom aktivno počeo baviti 2017. godine, kada je postao član Planinarskog društva "Korak više" u Prnjavoru.

Kako su iz ovog udruženja nedavno objavili na društvenim mrežama, upravo je Braco Milutin prvi čovjek iz Prnjavora koji je završio planinarski poduhvat "Challenge 2.000+" i popeo se na svih 78 vrhova viših od 2.000 metara nadmorske visine, koji su raspoređeni na 12 planina u Bosni i Hercegovini.

Presrećan je što je ispunio svoj cilj, kazao je Braco Milutin za "Nezavisne novine" i dodao da, iako je prvi u Prnjavoru kome je ovo pošlo za rukom, ipak je zvanično 107. osoba sa uspješno ispenjanih svih 78 bosanskohercegovačkih vrhova sa nadmorskom visinom većom od 2.000 metara.

"Planinareći po planinama BiH, čuo sam za 'Challenge 2000+'. Pošto se već penjemo na vrhove, to su najčešće i najviši vrhovi, a za svaki se mora malo potruditi. Izdvojio bih kao malo teže Peštibrdo na Čvrsnici, Ovču na Prenju i Lica na Volujaku. Jedini uslov koji se mora ispuniti jeste da planinar ima dokaz da se popeo na svih 78 vrhova, a to se dokazuje fotografijama. Uslovi učestvovanja su da se prijavite na stranicu Planinarenje.ba i pošaljete sliku sa svakog vrha, da se on prepozna. Tako sam i ja počeo, a vremenom sam poželio da upoznam i druge vrhove na koje se ljudi rjeđe penju. Bitno je naglasiti da nemamo vremensko ograničenje, tako da osvajamo vrh po vrh, kad možemo, a ja sam usponom na planinu Ljubišnju završio ovaj poduhvat", objašnjava Milutin za "Nezavisne".

Kako ističe, naredni projekat koji planira da završi je ponovo "Challenge 2.000+", ali u zimskim uslovima.

"Svaka planina je lijepa na svoj način, bila niža ili viša. Teško je izdvojiti neke planine i vrhove, ali meni su neki od najdražih Vihren u Bugarskoj, Zugspitze u Njemačkoj, Olimp u Grčkoj, Gran paradiso u Italiji, Teide u Španiji, Ferrata-Srce Veleža, Dolomiti i, naravno, naš Maglić, koji po mom mišljenju ima najljepši pogled sa vrha", priča ovaj strastveni planinar, koji iza sebe ima i "Ex-Yu summits" i uspješno se prošle godine popeo na najviše vrhove svih država bivše Jugoslavije.

"Pošto sam i član Upravnog odbora našeg planinarskog društva, u kome vlada veliko drugarstvo kao i u cijelom društvu, došli smo na ideju da osvojimo vrhove bivše Jugoslavije i ideja je brzo sprovedena u djelo", priča Milutin i dodaje da PD "Korak više" broji 90 članova i, kako kaže, svi su strastveni ljubitelji planine.

"Mene je oduvijek privlačila planina i organizovano sam krenuo sa društvom, što mi je jedna od najboljih odluka u životu. Svima preporučujem da odu u prirodu, jer benefiti planinarenja su brojni. To je uživanje u netaknutoj prirodi, čist vazduh, prelijepi pogledi, fantastična druženja, nova prijateljstva, pozitivna energija i da ne nabrajam dalje. Popeti se na 78 vrhova je lijep izazov i ja želim mlađim planinarima da i oni u što većem broju to urade", kaže Milutin i dodaje da planira i u budućnosti da uživa u ljepotama planinarenja.

"Nadam se da će na red doći i neki novi vrhovi, kao što su Mon Blan, Elbrus, Kilimandžaro", rekao je Milutin.

Da je uspjeh Brace Milutina izuzetno značajan za PD "Korak više", potvrdio je za "Nezavisne novine" Boško Bijelonić, predsjednik ovog društva.

"Uzmemo li u obzir da je oko 100 planinara uspjelo već da se ispenje na 78 vrhova, a samo njih par sa sjevera BiH, odnosno Republike Srpske, to daje još više na značaju ovom poduhvatu, posebno za planinarenje našeg kraja. Ovaj 'Challenge 2000+' je jedna od boljih stvari koje su se desile u planinarenju, jer su nam dozvolili da planinu upoznamo na više načina, a posebno Braco, koji je jedan među iskusnijim i najspremnijim članovima koji gotovo 50 vikenda godišnje provede na planini", rekao je Bijelonić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.