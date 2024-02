Brakovi češće pucaju, sve manje zaljubljenih staje na "ludi kamen"

BANJALUKA - Građani Republike Srpske lani su se više razvodili i manje vjenčavali nego što su to činili u 2022. godini, pa je tako zabilježeno 37 razvoda više i 164 sklopljena braka manje.

Naime, prema preliminarnim podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, u prošloj godini u Srpskoj su sklopljena 5.132 braka, dok je u 2022. godini zaključeno 5.296 brakova.

Kada je riječ o razvodima, lani je zabilježen veći broj razvoda, odnosno brak je pukao u 812 slučajeva, a pretprošle godine je razvodom okončano 775 brakova.

Maja Savanović Zorić, psiholog i sistemski porodični psihoterapeut, ističe da ljudi nemaju dovoljno vremena kako bi ulagali u odnose koji su im važni, jer žive savremeni stil života gdje su svi u trci s vremenom.

"Partnerski odnos jeste odnos koji zahtijeva pažnju i njegovanje i u tom odnosu ništa ne bi trebalo da se podrazumijeva, a posebno ne ljubav. Zato je bitno da se na svakodnevnom nivou, kada su partneri u pitanju, potrudimo pokazati nježnost, razumijevanje i posvećenost", ističe Savanović Zorićeva za "Nezavisne novine".

Kako dodaje, parovima nedostaje i komunikacija, a prema njenim riječima, ljudi ne razgovaraju dovoljno ni prije ulaska u brak, zbog čega uglavnom i dolazi do razvoda.

"Ne razgovaraju o očekivanjima, o podjeli obaveza, o podjeli finansija, o načinu kako će odgajati djecu, ne pričaju čak ni o tome koliko će djece imati, koliko će vremena posvetiti prijateljima, poslu, porodici i onda kada naiđu na prve prepreke i svađe, ne dođe do komunikacije", kaže ona.

Dodaje da se olako shvata brak i još lakše odustaje od njega, ali i da se zanemaruje činjenica da je porodica osnovna ćelija, odnosno stub svakog društva.

Prema riječima sociologa Ivana Šijakovića, na odluku da dođe do razvoda mogu uticati spoljašnji faktori, kao što su pandemije ili prirodne nepogode, kojih, prema riječima Šijakovića, nije bilo lani, ali i faktori unutar same zajednice.

"Društvo zadnjih desetak godina se nalazi u jednom stanju stagnacije, nema velikog iskoraka, niti napretka prema poboljšanju životnog standarda, ka ekonomskom boljitku, ka privrednom napretku i slično, pa verovatno to stvara ljudima neku vrstu nervoze, pa postaju nestrpljivi u takvim okolnostima i verovatno to utiče i na bračno stanje", objašnjava Šijaković za "Nezavisne novine".

Kako navodi, pratio je i druge evropske zemlje i uočio značajno povećanje broja razvoda brakova.

"To može da bude jedan trend, bilo da je on nameran ili spontan", kaže on.

U želji da dodatno promovišu važne stvari koje se dešavaju u životu, među kojima je i sama ceremonija vjenčanja, Skupština grada Prnjavor usvojila je u četvrtak odluku kojom se budući supružnici oslobađaju plaćanja naknade za zaključenje braka.

Tako će svi oni koji požele stati na "ludi kamen" u ovom gradu biti oslobođeni pomenutih naknada koje su do sada, prema riječima Darka Tomaša, gradonačelnika Prnjavora, iznosile 40 KM ako je vjenčanje u prostorijama Gradske uprave, odnosno 100 KM ako matičar izlazi na teren.

"Mislim da smo i po ovome prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj", rekao je Tomaš za "Nezavisne novine".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.