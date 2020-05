Branding Conference 10: The show must go on!

Ove godine Brending konferencija slavi deseto izdanje. Iza nas je 9 sjajnih susreta, sa više od 170 predavača i 3.500 učesnika, koje su organizatori ove konferencije spremali iz godine, u godinu, kako bismo učeći od najboljih iz oblasti brendinga, bili spremni za sve ono što budućnost donosi.

Međutim, ni najbolji od najboljih u industriji nisu mogli predvidjeti događaj koji će obilježiti 21. vijek i zauvijek promijeniti način na koji živimo i komuniciramo.

Kakva ekonomska kriza je ispred nas, kakav život nas očekuje, kako će se potrošači ponašati, na koji način će se navike mijenjati, pitanja su kojima se bave trenutno svi svjetski umovi. I dok su perspektive, pa i odgovori na ova pitanja različiti, za sve važi jedna istina: “The show must go on!”. Pitanje nije da li ćemo, već kako ćemo nastaviti dalje. Bez obzira na to što su pred nama, pa i brendovima izazovna vremena, istina je da oni koji su najspremniji da reaguju odmah, krizu će prihvatiti kao priliku za promjenu, iz koje mogu izaći jači nego ikada.

Baš kao što ni život neće stati, neće ni Brending konferencija, ali će se prilagoditi trenutnoj situaciji, pa se planirani sadržaj iz fizičkog prostora seli u virtuelni, te postaje online BK Week. Tako nas od 18. – 22. maja očekuje serija potpuno besplatnih online predavanja, radionica i intervjua, u okviru kojih će nam osam svjetskih eksperata iz oblasti brendinga, marketinga i komunikacija dati odgovore na pitanja koja počinju sa „kako“. Iz Via Medie, koja je Brending konferenciju pokrenula prije deset godina kao odgovor na prethodnu recesiju, ističu da je ovo rođendanski poklon cijeloj regiji, kako svim kompanijama koje su spremne da se uhvate u koštac sa promjenama i iz krize izađu kao pobjednici, tako i pojedincima koje će ova kriza natjerati da prvi put u životu započnu svoj vlastiti biznis.

O fenomenima koje smo proživljavali protekla dva mjeseca, ali i onim koji nas očekuju u budućnosti, svaki dan tokom BK Week-a od 18:00-19:30 će nas voditi dokazani eksperti, poput Rory Sutherland, Michael Solomon, Mark Shayler, Davor Bruketa i Žarko Sakan koji će svojim znanjem, ali i iskustvima iz prethodne recesije, osigurati da u novu normu normalnog uđete spremni.

Zbog svega navedenog, iz kriznog štaba Brending konferencije, pozivaju vas da ozbiljno shvatite naredne dvije sedmice, jer su ključne ukoliko želite osigurati svoje besplatne kotizacije na www.branding.ba i iz udobnosti svoga doma početi kreirati novu budućnost. Činjenica da smo solidarni i poštujemo pokret #ostaniUkući, ne isključuje imperativ da Show must go on!