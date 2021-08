Brane se od požara protokolom od Olimpijade

SARAJEVO - Iako se posljednjih godina na prostoru Federacije BiH bilježe učestali požari koji naprave i velike materijalne gubitke, u Kantonu Sarajevo protivpožarna zaštita radi po protokolu iz 1984. godine.

Od Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu prošlo je 37 godina, Sarajevo se izgradilo, proširilo, a protokol o protivpožarnoj zaštiti star je i neprimjenjiv.

Dženan Brkanić, direktor Uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, za "Nezavisne novine" kaže da je plan protivpožarne zaštite zadnji put na sjednici Vlade Kantona Sarajevo bio 2011. godine.

"To se zove Plan zaštite od požara i istina je da je to plan iz 1984. godine. On je bio pred Vladom KS 2011. godine i nije usvojen. Od tada se ništa nije preduzelo po tom pitanju. Mi smo revidirali plan. On se svake godine ažurira po potrebi jer svake godine imate nešto novo, grad se mijenja, broj stanovnika, zgrada, novih ulica", kaže Brkanić.

Dodaje da je na poziciji direktora četvrti mjesec i da zna važnost jednog takvog plana jer je on krovni dokument koji će dati smjernice nižim nivoima, općinama, privrednim subjektima, upraviteljima zgrada na koji način će preventivno djelovati.

"Nadam se da ćemo za mjesec ili dva usvojiti taj plan. Već smo pokrenuli proceduru da se izvrši izmjena, odnosno dopuna tog plana. Nadam se da ćemo i taj segment riješiti jer je to bitan dokument za kanton", kazao je Brkanić.

Ističe i da nema ni plan zaštite spasavanja.

"Mora se procijeniti ugroženost kantona, a to su bitni dokumenti za vatrogastvo i zaštitu i spasavanje. Moramo razdvojiti, ovo je podzakonski akt, a mi radimo shodno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH, koji je leks specijalis. Imamo dokument koji se zove Zakon o nadležnostima kantona s aspekta zaštite od požara. Imamo zakon, ali nemamo podzakonski akt, a to je plan koji je jako bitan dokument za dalje smjernice i preventivne mjere", ističe Brkanić.

Dodaje da kad dođe do požara, kao što se to desilo prošle sedmice u Buća Potoku, ovaj plan daje smjernice na koji način se uzbunjuju sve službe koje treba da djeluju u datom momentu.

"Imali smo ljetos jedno isticanje opasne hemikalije na Stupu, a tim planom bismo mogli, između ostalog, reći: poziva se Hitna medicinska pomoć, Zavod za javno zdravstvo, vatrogasci, policija... Dakle, on je okviran dokument koji daje sam put pozivanja određenih službi koje treba da sudjeluju u određenom momentu", rekao je Brkanić, dodavši da bi im taj plan olakšao posao i da insistiraju na tome.

Anes Podić, član Eko-udruženja "Eko akcija" Kantona Sarajevo, za "Nezavisne novine" kaže da nije toliko problem ni starost protivpožarnog pravilnika koliko izostanak njegove primjene.

"U KS je početak i kraj priče nerad inspekcija. Imamo nekakve protivpožarne inspektore, a ko god je 'ganjao' protivpožarnu saglasnost nikad nisu došli u objekat. Dobijete neki papir, platite, a stvarne provjere nema. Ljudi ginu, ogromna je materijalna šteta, stvari se ponavljaju iz godine u godinu, a inspekcija, a ni politička elita ne rade svoj posao i cijela priča se završava na tome je li direktor podoban ili nije", kaže Podić.

Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo, za "Nezavisne novine" je kratko rekao da bi plan protivpožarne zaštite trebalo da bude do oktobra pred Vladom KS.

Fali vatrogasaca, potrebna letjelica za gašenje požara

Dženan Brkanić je skrenuo pažnju i na problem ljudstva u Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi KS.

"Fali nam ljudstva, ali ne može se to stavljati na teret trenutnoj Vladi KS i Upravi jer ta problematika se vuče zadnjih 10-15 godina. Zadnje upošljavanje profesionalnih vatrogasaca bilo je 2016. godine", kaže Brkanić i dodaje da je oprema poprilično dobra, kao i vatrogasna vozila. Ističe da se treba ići korak naprijed i da je aktuelno gašenje požara iz zraka jer ima dosta nepristupačnih terena oko Sarajeva.

"Potrebno je nabaviti jedan e-traktor ili helikopter. Bilo bi dobro da Kanton Sarajevo ima helikopter, kad već nema Federacija, ili da se udruže Zeničko-dobojski, Sarajevski i Hercegovačko-neretvanski kanton pa da kupe jedan ili možda tri, koji bi uveliko značili u gašenju požara", rekao je Brkanić, dodavši da je apsurdno nemati jednu takvu letjelicu jer puno je veća šteta od požara.