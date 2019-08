Broj oboljelih od dijabetesa u porastu

KOSTAJNICA - U kostajničkom Domu zdravlja registrovano je 340 dijabetičara, od kojih je 130 na inzulinu, a broj novooboljelih je u porastu, rekla je Srni medicinska sestra Jasna Borojević.

"Novootkrivenih dijabetičara za osam mjeseci ove godine je 30, što je zabrinjavajuće, ali tako je u cijelom svijetu jer je dijabetes bolest novog doba zbog našeg stila života", rekla je Borojevićeva novinarima u Kostajnici gdje je danas organizovana akcija u kojoj je pregledano 50 pacijenata iz ove lokalne zajednice.

Ona je dodala da je u okviru akcije, koju je organizovao Dom zdravlja u saradnji sa Udruženjem dijabetičara "Prijedor", pacijentima kontrolisan šećer u krvi, tromjesečni šećer, odnosno hemoglobin A1-C i obezbijeđen pregled interniste dijabetologa Vesne Jelače za pacijente sa povišenim vrijednostima.

Jelača je naglasila da je dijabetes podmukla bolest koja hronično dovodi do komplikacija koje uzrokuju velike probleme za pacijenta, porodicu i zdravstvo uopšte.

"Zbog toga smo danas u Kostajnici, s obzirom da je ova lokalna zajednica najudaljenija od udruženja dijabetičara i ambulante koja radi svaki dan u prijedorskoj bolnici, da pregledam pacijente kod kojih nije dobro regulisan šećer i koji imaju povišene vrijednosti jutarnjeg i tromjesečnog šećera s ciljem korekcije terapije i liječenja šećerne bolesti", rekla je Jelača.

Prema njenim riječima, simptomi dijabetesa su različiti, od žeđi i sušenja usne šupljine, do gubitka kilaže, dok ima pacijenata koji nemaju ove simptome, a ipak imaju šećernu bolest. Zato je važno povremeno prekontrolisati šećer u krvi, posebno ako neko u porodici ima dijabetes.

"Mladi ljudi imaju pretjeranu tjelesnu težinu koja nastaje kao rezultat neadekvatne ishrane, uzimanja veće količine gaziranih pića i nedovoljne fizičke aktivnosti. Brza hrana i mnogo ugljikohidrata dovode do povećanja tjelesne težine, a zbog povećane tjelesne težine dolazi do pojave šećerne bolesti. Tako da imamo mlade od 18 do 30 godina koji su oboljeli od dijabetesa tipa 2, što ranije nije bio slučaj", navela je Jelača.

Ona naglašava da je u prevenciji i liječenju dijabetesa važno promijeniti način života, odnosno biti fizički aktivan i zdravo se hraniti.

"Fizička aktivnost potrebna je dva puta sedmično po 45 minuta i ona podrazumijeva vožnju bicikla, plivanje ili trčanje, a ne laganu šetanju. Važna je i dijabetična dijeta jer ne postoji nijedna terapija, bilo tabletama ili inzulinom, koja može da smanji ono što čovjek može da uzme. Pacijenti koji to shvate žive dugo bez ikakvih komplikacija i problema", rekla je Jelača.

Predsjednik Udruženja dijabetičara "Prijedor" Svetlana Čeko pozvala je pacijente iz Kostajnice da se jave u udruženje sa posljednjim nalazom porodičnog ljekara zbog beneficija koje nudi ovo udruženje, među kojima je i besplatan glukomjer za mjerenje šećera u krvi.