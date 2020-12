Brojne čestitke stigle "Nezavisnim"

Povodom 25. rođendana "Nezavisnih novina" našoj redakciji stigle su brojne čestitke kolega i ličnosti iz javnog i političkog života.

Anton Kasipović, potpredsjednik Vlade RS i ministar pravde RS

(Kasipović je jedan od osnivača "Nezavisnih novina)

Nemam pravo biti protokolaran prema "Nezavisnim novinama", pa čestitati i eventualno pokloniti tortu. To je ispod ugleda i renomea "Nezavisnih novina". Želim čestitati dvije stvari... Prvo, onima koji nisu među nama, na hrabrosti da pokrenu "Nezavisne", koje su svih ovih godina stvarale temelj novinarstva koje je drugo i drugačije. Drugo, medijima, novinarima, pa i urednicima, koji su slijedeći "Nezavisne" svih ovih godina nastavljali ideju otvorenog novinarstva, pa i kada su im prijetili, ili kada su nas tukli. Čestitam i zahvaljujem čitaocima "Nezavisnih novina" na četvrt vijeka međusobnog uvažavanja i poštovanja. Sjećajući se početaka, želim ohrabriti medije da promišljaju, predlažu i kritikuju sve nas koji obavljamo funkciju u izvršnoj ili vlasti na bilo kojem nivou, da bolje radimo svoj posao.

Ako imam pravo na to želio bih da sugerišem, pa i zamolim, novinare i urednike "Nezavisnih novina" da i dalje budu nezavisni, da nastave raditi svoj posao, zajedno sa drugim kolegama koje stvaraju društvo u kojem svako može biti kritikovan i mora izdržati kritiku. Čestitam još jednom.

Jozo Pavković, glavni urednik i direktor "Večernjeg lista BiH"

Vizionarstvo i entuzijazam nisu bili uzaludni

Drage kolege, četvrt stoljeća je vremensko razdoblje u kojem se mogu davati i te kako relevantne vrijednosne ocjene o svemu, pa i medijima. Vi sadašnji, ali i svi bivši uposlenici "Nezavisnih novina" možete biti ponosni na ono što ste stvarali proteklih 25 godina. Mnogi su bili skeptični kada su nastajale "Nezavi-sne novine" kao novi, prema svima u BiH otvoren, ali i kritičan medij.

Ja sam osobno tomu svjedočio i drago mi je što danas mogu kazati da vizionarstvo i entuzijazam Željka Kopanje nisu bili uzaludni. Naprotiv, danas kao i svih ovih godina, "Nezavisne novine" su jedan od stupova medijske scene u BiH i nezaobilazan izvor istinitog informiranja javnosti. U "Večernjem listu" i meni osobno uvijek ćete imati kolege i prijatelje na koje možete računati. Sretno vam i narednih desetljeća, vjerujem, uspješnog djelovanja u interesu javnosti i demokracije na ovim prostorima.

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH

"Nezavisnim novinama", svim njihovim zaposlenima, a prije svega novinarima i čitaocima čestitam jubilej 25 godina postojanja i rada. Rad i rezultati "Nezavisnih novina" mi daju za pravo da danas, povodom vašeg rada, uputim i čestitku javnosti Republike Srpske, jer su vaše novine jedan od stubova javnog informisanja Srpske.

Kao neko ko je od početka upoznat s radom "Nezavisnih novina", svjestan sam koliki je uspjeh zadržati kontinuitet kvalitetnog rada kakav su "Nezavisne" zadržale, uz sve pritiske i napade kojima su novinari i urednici bili izloženi.

"Nezavisne novine" su od početka bile svjesne da su istina i odanost istini i interesu građana i društva osnovni zadatak i cilj. "Nezavisne novine" su posvećenost tom cilju i zadatku bile spremne skupo platiti, ali bez obzira na to uvijek istrajavati, nastavljati, rasti i razvijati se, ne praveći kompromise s bilo kim nauštrb istinitog, pravovremenog i objektivnog informisanja.

Opstajući 25 godina, na prostoru u kojem je taj period prosječan za trajanje država, "Nezavisne novine" su bitno uticale na razvoj društva, a novinari "Nezavisnih" su bili i ostali lučonoše borbe za interese društva i građana.

Vaše prilagođavanje savremenom načinu informisanja, uz jasno postavljene temelje i izgrađen kritički otklon prema svima, su garancija da će "Nezavisne novine" opstati i dalje, a ta činjenica može samo da raduje svakoga ko želi da se naše društvo u budućnosti razvija u pravom smjeru i na korist svojih građana.

"Nezavisne novine" su od svog osnivanja beskompromisno zastupale samo jednu stranu, stranu istine, a samo na taj način je i moguće ispuniti zavjet mog prijatelja i osnivača "Nezavisnih" Željka Kopanje.

Johan Zatler, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH

Čestitam uredničkom timu, redakciji i vašim čitaocima na 25 godina rada "Nezavisnih novina". Četvrt vijeka nije mala stvar. Upravo smo obilježili 25 godina mira u Bosni i Hercegovini, a narednog mjeseca navršava se 25 godina od uspostavljanja Kancelarije Evropske unije u BiH i našeg partnerstva sa zemljom i njenim građanima. U ovom periodu zajedno smo prebrodili brojne izazove, a mnogi su još pred nama. No, uvjeren sam da će u 2021. godini koja neće biti izborna biti moguće ostvariti poboljšanja, uz značajnu pomoć koju će Evropska unija nastaviti da pruža. Poboljšanja su potrebna u odgovoru na ekonomske posljedice pandemije te rješavanju drugih suštinskih pitanja koja se tiču demokratije, vladavine zakona, te prava na slobodu izražavanja, dostojanstven život i čist zrak, itd.

Kada je u pitanju naša saradnja sa "Nezavisnim novinama", radimo sa novinarima koji su istinski profesionalci i poznavaoci evropskih integracija, koji neumorno traže dodatna pojašnjenja svih aspekata ovog procesa kako bi ga bolje razumjeli te približili svojim čitaocima. Cilj prosperitetne zemlje, koja cijeni svoje različitosti, njeguje pluralizam i slobodu govora, i time je čvrsto na putu EU integracije, nije moguće ostvariti bez profesionalnog novinarstva. Ovoj zemlji je potrebno više toga, kao i novinara koji se ne susprežu da postavljaju kritička pitanja i traže pojašnjenja. Stoga, želim vam da nastavite sa dosljednom posvećenošću kvaliteti izvještavanja i standardima novinarske profesije, kao i da istrajete s uspješnim radom još mnogo, mnogo godina.

Zvonimir Đukić Đule, frontmen "Van Gogha"

Dragim prijateljima iz "Nezavisnih novina" od srca želim srećan 25. rođendan, sa željom doživeti stotu. Budite objektivni, budite posebni, budite ukusni, budite brzi, budite jedinstveni. Izbegavajte neukus koji dolazi sa različitih strana i držite liniju dostojanstva, uspravnog hoda i kulture.

Sve najlepše od srca vam želim ispred grupe "Van Gogh". Budite dobri, za suze nema vremena. Ako ste emotivno minirani, budite mirni. Vidimo se tokom sledeće 2021. godine kad ova pošast prođe, a usput i svim čitaocima "Nezavisnih novina" želim srećnu Novu godinu. Budite posebni i zdravi. Čuvajmo se i pazimo, a kad krene huk spojiće se s njim i zvuk. Voli vas "Van Gogh".

Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske

Povodom 25 godina postojanja i rada, vama, cjelokupnoj redakciji i svim zaposlenima, upućujem iskrene čestitke. U proteklih četvrt vijeka "Nezavisne novine" uspijevale su održati visoke novinarske i uredničke standarde, koji su se u najizazovnijim vremenima ogledali u izboru relevantnih tema i sagovornika, kao i u pravovremenim informacijama od interesa za sve naše građane.

Pored pokretačke uloge u društvenom, političkom i sportskom životu, važnost dnevnog lista "Nezavisne novine" posebno je došla do izražaja u trenutnoj situaciji, kada se cijeli svijet suočava sa borbom protiv pandemije virusa korona.

I sami suočeni sa posljedicama krize, uspjeli ste da raspoloživim kapacitetima i sredstvima ispunite svoju misiju i čitaocima pružite istinu, te provjerenu i pravovremenu informaciju.

Želim vam da ostanete istrajni u poštovanju istinskih vrijednosti i standarda novinarske profesije uz nove generacije čitalaca, te puno uspjeha u životu i radu.

Ambasada SAD

Nezavisni i profesionalni mediji su jedan od stubova demokratije. U trenutku kada Bosna i Hercegovina obilježava 25 godina mira uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom, a "Nezavisne novine" svoju 25. obljetnicu, upućujemo naše čestitke i najljepše želje cijeloj ekipi "Nezavisnih novina", koje nastavljaju svoju važnu ulogu, ali i odgovornost koju nose informisanje i dnevna komunikacija sa građanima BiH.

Takođe, svima želimo sigurne i srećne predstojeće praznike.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH

"Nezavisne novine" su bile i ostale ne samo dnevna novina, već i jedan od najvažnijih svjedoka društvenih kretanja, ali i istorijskih promjena na ovim prostorima. To je novina u kojoj se ogleda i svakodnevni život BiH i njenih građana, upoznaju veliki ljudi i prepoznaju događaji koji oblikuju svijet. Tradicija od četvrt vijeka govori o predanosti i požrtvovanosti novinara i urednika da svakodnevno svoje čitaoce izvještavaju o najvažnijim događajima.

Svojim predanim radom izgradili ste ugled profesionalne medijske kuće kojoj čitaoci bezrezervno vjeruju i time stekli obavezu, ali i odgovornost za njegovanje profesionalne etike, odgovorne novinarske riječi, kao i očuvanje ugleda i reputacije koju nije bilo lako steći. Uvjeren sam da će mladi novinari, koji tek bruse novinarski zanat, na tim istim stranicama takođe ostaviti svoj pečat u novinarstvu. Novinarima, urednicima i zaposlenima u "Nezavisnim novinama" upućujem najiskrenije čestitke povodom 25 godina postojanja, s uvjerenjem da ćete svoju važnu ulogu obavljati uspješno i odgovorno i u vremenu pred nama. Želim vam da u duhu dobre tradicije ostanete vjerni standardima koje ste postavili.

Radovan Višković, premijer Republike Srpske

Povodom značajnog jubileja, 25 godina od izlaska prvog broja "Nezavisnih novina", vama, cjelokupnoj redakciji i svim zaposlenima, u ime Vlade Republike Srpske i svoje ime upućujem najsrdačnije čestitke. Tokom protekle dvije i po decenije svog postojanja zahvaljujući profesionalnom izvještavanju "Nezavisne novine" su bile i ostale pouzdan svjedok društvenih kretanja u našem društvu.

Plasirajući uvijek aktuelne i provjerene informacije, "Nezavisne novine" su u proteklom periodu stekle kredibilitet ozbiljne dnevne novine kojoj čitaoci vjeruju. Želim "Nezavisnim novinama" da proslave još mnogo rođendana, da nastave uspješan rad, te da i dalje unapređuju dostignute visoke standarde novinarske profesije.

Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica "Oslobođenja"

Vjerujem da ovaj veliki jubilej dočekujete s pomiješanim osjećanjima u radosti što ste dočekali tako važan dan i s tugom što Željko Kopanja, koji je udario temelje kuće pod čijim krovom je mnogo više od nekadašnje ambicije pokretanja "Nezavisnih novina", nije više s nama. Sigurna sam da bi, da jeste, bio ponosan.

U ime integrirane redakcije "Oslobođenja", O kanala i svih naših portala želim vam još puno, puno godina predanog rada i uspjeha. Usuđujem se reći da sam sigurna da ćemo zajedničkim snagama, jer je to jedino i moguće, sačuvati naša izdanja i istrajati u ciljevima koji su oduvijek bili odanost profesiji i dostizanje najviših novinarskih standarda. A kao vaši dugogodišnji partneri želim da znate da se radujemo skupa s vama.

Još jednom od srca vam želim puno, puno godina rada i angažmana u "Nezavisnim novinama".

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke

Iskrene čestitke povodom 25 godina postojanja vašim novinarima, rukovodstvu i saradnicima. Svjestan sam da je u uslovima u kojima živimo teško biti profesionalan, te da put kojim ste izabrali ići nije najlakši put, ali rezultati danas pokazuju da je taj put bilo pravi.

Želim da i dalje u vašem fokusu budu činjenice, da i dalje budete profesionalni i odolite negativnim pojavama koje nosi ovo vrijeme. Želim vam da građanima prenesete još mnogo lijepih tekstova i situacija, ali da ne ignorišete ni one loše. Čast mi je što kao gradonačelnik Banjaluke mogu da vam čestitam ovaj jubilej i nadam se dobroj saradnji dugi niz godina.

Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH

Upravi, uredništvu, novinarima i svim uposlenicima "Nezavisnih novina" čestitam vrijedan jubilej 25 godina rada. "Nezavisne novine" dale su značajan doprinos razvoju medijske scene i demokratizaciji bh. društva.

Izuzetna profesionalna hrabrost pokojnog Željka Kopanje i novinara "Nezavisnih novina" da u izazovnom vremenu otvore teške teme, koje i danas opterećuju naše društvo, zaslužuje poštovanje svakog dobronamjernog čovjeka.

Iskreno se nadam da će u vremenu koje je pred nama "Nezavisne novine", uz poštovanje profesionalnih novinarskih standarda, nastaviti da budu značajan faktor na medijskoj sceni Bosne i Hercegovine.

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS

Svim novinarima, urednicima, fotografima, dizajnerima i svim zaposlenima u redakciji "Nezavisnih novina" čestitam 25. rođendan. Trajati četvrt vijeka na medijskoj sceni nije malo, a trajati dosljedno poštujući pravila profesije u poplavi tabloidnog novinarstva veliki je podvig i veliki uspjeh. Iskoristiću ovu priliku da se sjetim čovjeka koji je kao svoju viziju svijeta i boljeg društva pokrenuo "Nezavisne novine" Željka Kopanje.

Željko Kopanja je bio moj prijatelj, ali i čovjek koji je dosljedno slijedio svoju viziju pravednijeg društva, u čijem je stvaranju nesebično davao sebe i novine koje su bile njegovo čedo. Mnogo toga su "Nezavisne novine" uradile za ovo društvo, otvorile su svoje stranice za različita mišljenja, pokrećući demokratske procese, čvrsto su poštovale pravila profesije, ali i pokretali manifestacije koje su bile na ponos svih nas. Jedna od takvih manifestacija je i Izbor ličnosti godine "Nezavisnih novina", koja je okupljala najznamenitije javne ličnosti iz cijelog regiona.

Želim vam da trajete u budućnosti i da ostanete jedan od medijskih simbola Banjaluke i Republike Srpske, prepoznat i mnogo izvan ovih granica.

Metju Fild, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u BiH

Želio bih da čestitam "Nezavisnim" i vašem cijelom osoblju na proslavi 25 godina postojanja. Nezavisni i učinkoviti mediji su presudni u funkcionisanju zdravog i demokratskog društva.

Snažno podržavam rad nezavisnih novinara u cijeloj BiH, a posebno tamo gdje su podvrgnuti prijetnjama i zastrašivanjima, što se prečesto dešava. Odbranimo zajedno medijske slobode!

Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS

Povodom obilježavanja 25 godina postojanja i uspješnog rada lista "Nezavisne novine", novinarima, urednicima, direktoru i svim zaposlenim u kolektivu u ime Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i u svoje lično ime upućujem iskrene čestitke.

Ovakav jubilej počiva na temeljima predanog i napornog rada, profesionalizma, zalaganja svih zaposlenih, što vam svakako može služiti na ponos. Zahvaljujući tome, ugled, značaj i uticaj lista koji ste stvorili i danas su nepoljuljani. Ovaj rođendan dočekujete i u otežanim okolnostima pandemije virusa korona, koja nije štedjela ni medijske kuće i vrijedne ljude koji u njima svakodnevno rade da bi javnost imala pravovremene i tačne informacije.

Ovu priliku koristim da vam iskreno zahvalim za razumijevanje i senzibilitet koje ste u ovim izazovnim vremenima za javno zdravstvo pokazali za teme koje su obilježile ovu godinu, kao i za profesionalni angažman u izvještavanju. U uvjerenju da ćete proslaviti još mnogo jubileja, želim vam dobro zdravlje i mnogo uspješnih godina u radu.

Maja Tatić, pjevačica

Prije svega čestitke za 25 godina postojanja "Nezavisnih novina". Moja javna karijera počinje sa "Evrovizijom" 2002. godine, ali i prije toga pošto sam živjela na Kanarskim ostrvima, i zaista su "Nezavisne novine" pratile moj rad otkako sam se vratila sa Kanarskih ostrva i baš, kako im ime govori, takve su i bile nezavisne.

Ja zahvaljujem na odličnoj saradnji i na praćenju kako mene, tako i moje grupe "One tri" i svega onoga što je vezano za Banjaluku, ali i Republiku Srpsku. Sve čestitke i ja samo mogu reći da sam bila zadovoljna saradnjom.

Faruk Hadžibegić, proslavljeni fudbaler

Čestitam, ali i zahvaljujem "Nezavisnim novinama" na 25 godina kontinuiranog rada i istrajnosti u podržavanju prije svega sporta u BiH.

Zahvaljujem svim ljudima ugledne kompanije na viziji bolje budućnosti ne samo u sportu, nego i bh. društvu u cjelini. Iz "Nezavisnih" su protekle dvije i po decenije dolazile poruke optimizma.

Objektivnost, istina i borba za bolju budućnost svih građana vaša su vodilja, koju javnost osjeti i vjeruje vam. Dali ste nemjerljiv doprinos stvaranju boljeg bh. društva. Hvala vam i želim vam da tako nastavite i u budućnosti.

Valentin Incko, visoki predstavnik

Želim izraziti svoje iskrene čestitke timu "Nezavisnih novina" na ovom značajnom jubileju. Ne samo opstati, nego se i nametnuti kao relevantan izvor informacija zahtijeva upornost, predanost i posvećenost novinarskom poslu.

Kada je pokretao "Nezavisne novine", moj prijatelj Željko Kopanja imao je jasnu viziju kakvu novinu želi podastrijeti čitaocima. Njegova hrabrost da u zemlji tek izašloj iz strašnog rata, sa dubokim ranama, otvara i piše o najtežim temama jasno je pokazala da istina nema cijenu. To je tačno i danas, 25 godina poslije.

Manifestacije u organizaciji vaše medijske kuće, poput Izbora najboljeg sportiste BiH i Izbora ličnosti godine u BiH, izrasle su u respektabilan događaj, pomno praćen u cijeloj BiH.

Nezavisni i slobodni mediji temelj su svakog civilizovanog, modernog društva, a takvom želimo vidjeti i Bosnu i Hercegovinu. Svojim radom umnogome možete doprinijeti tome cilju.

Želim vam mnogo uspjeha u daljem radu i da potrajete još puno godina.

Borjana Krišto, predsjedavajuća Predstavničkog doma BiH i zamjenica predsjednika HDZ-a

Vama i svim uposlenicima, djelatnicima "Nezavisnih novina", prije svega upućujem iskrene čestitke povodom 25 godina postojanja i uspješnog rada vaše kuće. Želim zahvaliti svim vašim novinarima na blagovremenom, objektivnom i nepristranom informiranju o svim aktuelnim temama, a posebno u kontekstu, ja bih rekla, aktuelne političke situacije u BiH.

Kroz proteklu suradnju, mogu reći iskreno, s vama sam najviše surađivala, pa mogu reći da sam stekla uistinu dojam da držite do objektivnog i blagovremenog informiranja, kao i odgovornosti za izrečenu i napisanu riječ i to me posebno dojmilo.

Objektivnost i profesionalnost u današnjem vremenu svakako treba biti cijenjena, te stoga i dalje svojom profesionalnošću i odgovornošću nastavite i istinito, blagovremeno i odgovorno informirati javnost o svim aktuelnim temama i dešavanjima u BiH i, naravno, u okruženju.

Fadil Novalić, predsjednik Vlade FBiH

Danas kada proslavljate 25 godina postojanja vidim da vam se dešavaju najbrutalnije stvari. To što dobijate ozbiljne prijetnje zapravo vam daje jako jasan odgovor kako vi radite.

Vaš medij tokom mog mandata se nikada nije bavio političkim kampanjama niti se bavio populizmom.

Vaša novinarka Mirsada Lingo Demirović, koja direktno komunicira sa Vladom Federacije BiH, je zapravo primjer kvalitetnoga prenošenja informacija o radu Vlade. Iskreno vam želim da nastavite svojim čitateljima i u narednim godinama donositi objektivne, a ne subjektivne informacije. Hvala vam i još jednom čestitam.

Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa

Postojati, opstajati i uspješno raditi više od dvije decenije, odolijevajući mnogobrojnim izazovima koje nosi današnje vrijeme i novinarska profesija, jubilej je na koji treba da budete ponosni.

Uvjeren sam da ćete svoj uspješni put nastaviti u narednim godinama i zadržati povjerenje čitalaca stečeno na profesionalnom i objektivnom izvještavanju, kao i raznovrsnosti tema koje obuhvatate.

U svoje lično i u ime Partije demokratskog progresa urednicima, novinarima i svim zaposlenima u "Nezavisnim novinama" upućujem najiskrenije čestitke povodom 25 godina postojanja i rada.

Siniša Trkulja, odgovorni urednik EuroBlica i Srpske info

Povodom obilježavanja 25 godina od osnivanja dnevnog lista "Nezavisne novine" direktoru, uredništvu, cjelokupnoj redakciji i svim zaposlenima upućujem iskrene čestitke.

"Nezavisne novine" su već 25 godina respektabilna medijska kuća koja je svojim angažmanom i predanim radom zadržala povjerenje čitalaca u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Želim da, uz puno uvažavanje novinarskih standarda, istrajete pred brojnim izazovima i iskušenjima s kojima se suočava naša profesija.

Ostanite svoji, objektivni i dosljedni u poštovanju istinskih vrijednosti i nastavite da radite u najboljem interesu građana i javnosti. Želim da još dugo trajete i da u vremenu koje dolazi budete glas javnosti sa velikim osjećajem odgovornosti prema ogromnoj moći koju ima pisana riječ, jer pravovremeno i objektivno informisanje javnosti predstavlja važan zadatak.

U ime redakcija Euro Blic i Srpska info čestitam vam ovaj značajan jubilej i želim mnogo uspjeha na profesionalnom i ličnom planu.

Ljubiša Savanović, glumac

Sarađujući godinama sa "Nezavisnim novinama", najviše sa redakcijom kulture, osjećao sam podršku za sve projekte iz oblasti kulture u kojima sam učestvovao. Želim vam srećan rođendan i još dugo godina dobrog posla.

Ingrid Makdonald, rezidentna koordinatorka UN-a u BiH

Čestitamo "Nezavisnim" na 25 godina nepristranog i nezavisnog izvještavanja. Sloboda štampe i profesionalna etika i danas ostaju jednako važne kao i uvijek.

U ovim izazovnim vremenima, kada se svijet suočava s navalom lažnih vijesti i informacija, posebno u vezi s pandemijom kovid19, rad nepristranih profesionalnih novinara je presudan i može čak spasiti živote.

Svi mi moramo podržati i nastojati zaštititi novinare i organizacije koji rade ovaj posao od ključnog značaja. Iz Ujedinjenih nacija u BiH želimo vam još 25 godina uspjeha.

Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda i predsjednik HDZ-a

U globalnom svijetu informiranja i komuniciranja kada svijet medija ima posebnu ulogu, jedinstven izazov je voditi se objektivnošću i, što je najvažnije, istinito i pravovremeno informirati javnost.

Sve protekle godine vaš medij je uspješan u tome izazovu i predstavlja sinonim profesionalizma u svijetu novinarstva.

U godinama koje slijede iskreno vam želim da ostanete na tome putu, da budete ustrajni u svome pozivu i sačuvate čestitost i ostanete uzor svima koji se bave ili će tek ući u svijet novinarstva.

Iskreno i uz posebno poštovanje...

Ambasade Ruske Federacije u BiH

Čestitamo saradnicima redakcije i svim čitateljima 25 godina postojanja "Nezavisnih novina".

Želimo vašem listu širok čitalački auditorijum, a saradnicima nova dostignuća u profesionalnoj djelatnosti, zdravlje i sve najbolje. Nadamo se da će se naša saradnja i dalje uspješno razvijati te da će se na stranicama "Nezavisnih" pojavljivati više interesantnih materijala o prijateljskoj Rusiji!

Borjana Radmanović Petrović, glavna i odgovorna urednica "Glasa Srpske"

Već u prvim danima od osnivanja "Nezavisne novine" su postale važan faktor na medijskom nebu Republike Srpske, BiH i regiona i na toj poziciji zadržale su se do danas.

Tokom protekle dvije i po decenije "Nezavisne" su održale prepoznatljiv stil, uvažavajući sve postulate novinarske profesije, insistirajući na objektivnosti i poštovanju medijskih standarda. Naročito je to bilo važno u proteklih nekoliko godina kada su se štampani mediji u cijelom svijetu našli u ogromnim problemima.

I pored svih teškoća, "Nezavisne" opstaju i ostaju prepoznatljiv brend.

Kao neko ko je prve male, velike i najveće novinarske korake napravio upravo u "Nezavisnim" želim vam da zadržite kurs na kojem se nalazite i u narednim decenijama.

Iskreno čestitam redakciji i svim zaposlenima ovu značajnu godišnjicu.

Đi Ping, ambasador Narodne Republike Kine u BiH

Ove godine "Nezavisne novine" slave 25 godina postojanja. Kontinuitet izlaženja od četvrt vijeka nije mala stvar. U ime Ambasade Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini želim da vam uputim srdačne čestitke i želim vam još mnogo uspješnih godina rada i postojanja.

Ove godine se obilježava i 25. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između NR Kine i BiH. Nadam se da ćete i dalje pažnju posvećivati događajima iz Kine i bilateralnim odnosima naše dvije države.

Nogometni/Fudbalski savez BiH

Redakciji i svim uposlenicima upućujemo srdačne čestitke povodom jubileja. Tokom svih ovih godina "Nezavisne" su ne samo opstale na medijskoj sceni, već i postale sinonim za objektivno, pouzdano i tačno informisanje javnosti.

Želimo vam još puno uspjeha u budućnosti te da visokim profesionalnim i etičkim standardima još dugo, odgovorno i ozbiljno informišete sve građane BiH.

Ketlin Kavalek, šefica Misije OEBSa u BiH

Čast mi je što imam priliku da vam čestitam ovaj izuzetni jubilej, vašu 25. godišnjicu. U 2020. godini Misija OEBSa u Bosni i Hercegovini takođe slavi 25. godišnjicu i ponosni smo što smo rasli zajedno, svjedočeći nekim najvažnijim trenucima i događajima kroz koje je BiH prošla u proteklih četvrt vijeka.

"Nezavisne novine" su odigrale bitnu i važnu ulogu u izvještavanju o ključnim zbivanjima u zemlji i učinile su hvale vrijedan posao donoseći svojim čitaocima visokokvalitetne i pouzdane vijesti, informacije, izvještaje i mišljenja.

Misija OSCEa u Bosni i Hercegovini uvijek je cijenila vašu profesionalnost i posvećenost, a vaša uspješna priča predstavlja istinsku inspiraciju za sve nove medije u BiH i regiji. Nastavite sa sjajnim poslom koji radite i radujemo se što ćemo zajedno stvarati sjajne priče o uspjesima u BiH u budućnosti!

Zahvalila bih cijelom timu "Nezavisnih novina" na dugotrajnoj saradnji i prijateljstvu i želim vam puno uspjeha i napretka za mnogo godina unaprijed!

Ivan Otašević, direktor Banjalučke filharmonije

Tokom umetničkog rada u poslednjih 10 godina bila mi je velika čast i zadovoljstvo da sarađujem sa divnim i aktivnim novinarima iz dnevnog lista "Nezavisne novine". Budući da sam tokom tog perioda bio aktivno i svakodnevno uključen u rad i koncertne nastupe Banjalučke filharmonije u zemlji i inostranstvu, i prisutan u ostalim segmentima izvođačkih aktivnosti umetničke muzike, po prirodi ovih javnih aktivnosti sarađivao sam često sa "Nezavisnim novinama".

Ova saradnja je bila naročito aktivna pred izvođenje koncerata u smislu javne najave i nakon njihovog izvođenja, kako bi se sabrali utisci i sagledali efekti nakon koncertne večeri. Imao sam i čast i zadovoljstvo da u izjavama komentarišem koncertna izvođenja mojih kolega iz zemlje i inostranstva. Tokom ove saradnje kroz proteklu deceniju uvek je bilo zadovoljstvo sarađivati s obrazovnim, dobronamernim i efektnim novinarima iz ovih novina.

Uvek strpljivi i sa željom da doslovno, jasno i koncizno prenesu izjave, urede za novinski format i jasnije prenesu poruke i najave koncerata, oni su činili da reči aktera koncertnih nastupa na adekvatan način pronađu put do čitalaca i publike. Zahvaljujući njima građani Banjaluke i Republike Srpske imali su priliku da prate rad i aktivnosti umetnika s ovih prostora. Izveštavajući o uspesima, koncertima, oni su činili da umetnost i kultura pored ostalih segmenata života budu vidljivi i prepoznati od strane čitalaca. Na tome smo im mi, umetnici i radnici u kulturi izuzetno zahvalni.

Ovom prilikom želim "Nezavisnim novinama" i njihovim zaposlenima srećan jubilej 25 godina postojanja, sa željama za dug i kvalitetan život i rad u budućnosti.

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a

Opstati 25 godina i pozicionirati se na medijskoj sceni u Bosni i Hercegovini sigurno jeste za svaki respekt. Nije to nimalo lako. Moj odnos prema "Nezavisnim novinama" nije nikada bio potpuno profesionalan jer sam s osnivačem i vlasnikom, pokojnim Željkom Kopanjom bio u prijateljskom odnosu. Posebno želim pohvaliti već tradicionalnu manifestaciju u organizaciji "Nezavisnih novina" Izbor sportiste godine u Bosni i Hercegovini.

Čestitam na jubileju i želim da ostanete još dugo na medijskoj sceni Bosne i Hercegovine, da se oduprete svim pritiscima i uspijete građanima pružati istinite i objektivne informacije. Vlasnicima i uposlenicima čestitam jubilej, a svima zajedno i vašim čitaocima želim sretnu Novu godine i vjerske praznike, te svako dobro u životu.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, Capital.ba

Četvrtina vijeka je izuzetno dug period za štampu u našoj zemlji. U tom periodu je osnovano i nestalo na desetine novina. "Nezavisne" su još na kioscima. Želimo vam da dodate još jednu nulu na 25 rođendan, manje crnih naslovnica koje su ove godine zbog korone bile neminovne i nijednu više poput one kad vam je upućena prijetnja. Atentat na osnivača "Nezavisnih" još nije razjašnjen i vjerovatno neće ni biti, pritisci na redakcije su sve veći, a prijetnje novinarima sve češće.

Nadam se da će vlast na svim nivoima ispuniti obećanje i izmjenom krivičnog zakona pooštriti kaznenu politiku za napadače na novinare i medijske radnike.

Olimpijski komitet BiH

Sretni smo i ponosni što već dugi niz godina imamo izvrsnu saradnju sa vašim novinama, a to se ogleda kroz redovne objave svih dešavanja u organizaciji OK BiH u vašem listu, kao i kroz projekat Izbor najboljeg sportiste BiH gdje su već tradicionalno članovi Predsjedništva OK BiH u stručnom žiriju.

Nadamo se da ćemo i u budućnosti nastaviti uspješnu i prijateljsku saradnju sa vama za dobrobit sporta, sportista i jačanja sportskog sistema BiH. Uz najbolje želje šaljemo vam srdačne i sportske pozdrave.

Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a

Četvrt vijeka redovnog izlaženja jedne dnevne novine u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini predstavlja izniman izdavački, ekonomski i novinarski poduhvat. Vizija Željka Kopanje da čitaoci treba da budu informirani iz medija i informacija koje nastaju u BiH i njegovanje najviših standarda struke načinili su nezaobilazno historijsko mjesto "Nezavisnim novinama" u modernoj historiji naše zemlje.

To je ponekad bilo iznimno teško i veoma se ponosim činjenicom da su se "Nezavisne" znale izboriti sa svim pritiscima, pa i onima koji atakiraju na život.

Također, puno će pojedinaca, budućih naučnih radnika iz različitih oblasti, na dugogodišnjem sadržaju ovog lista analizirati i valorizirati mnoge događaje i tendencije koje zajednički živimo.

Poruka je da liderski tim "Nezavisnih novina", ali i svi novinari i saradnici, imaju moćan 25godišnji temeljni uspjeh i reference na kojima treba da grade nove vrijednosti od opšteg interesa i značaja. Moje najiskrenije čestitke.

Margret Uber, ambasadorka Savezne Republike Njemačke u BiH

Povodom 25. godišnjice postojanja srdačno čestitam "Nezavisnim novinama". Sloboda štampe i sloboda mišljenja ubrajaju se u temelje svake demokratije i tek tada omogućavaju živu raspravu o temama na licu mjesta i u svijetu.

S druge strane, to uključuje korektno, otvoreno i na etičkim principima zasnovano novinarstvo u medijima. U mnogim razgovorima i intervjuima sa "Nezavisnim novinama" mi kao Ambasada doživjeli smo kritično, ali uvijek pošteno novinarstvo. Želim vašem listu da nastavite s ovom praksom i ubuduće.

Amir Zukić, direktor N1 BiH

Čestitamo vam na 25 godina postojanja te hrabrog i istrajnog novinarskog rada.

Koliko je teška bila ta 1995. godina kada su "Nezavisne novine" osnovane, sve naredne, pa i ove pred nama jednako su izazovne za medije.

Želimo vam da nastavite bez pardona, bez izuzetaka, hrabru borbu za objektivno novinarstvo, a time i demokratizaciju društva.

Haldun Koč, ambasador Republike Turske u BiH

Koristim ovu priliku da uputim najiskrenije čestitke u povodu 25. godišnjice "Nezavisnih novina" i da vam poželim još puno godina uspješnog postojanja i rada, kao i da izrazim želju da u budućnosti nastavimo našu veoma produktivnu i prijateljsku saradnju.

Ujedno želim da naglasim da me je vijest o prijetnjama vašoj redakciji veoma zabrinula i moram ponoviti da je Republika Turska predana u podršci nezavisnom novinarstvu i radu novinara u sigurnoj radnoj sredini u BiH i šire.

Jasminko Halilović, osnivač i direktor Muzeja ratnog djetinjstva

Uvijek sam imao kvalitetnu saradnju sa "Nezavisnim novinama", koje su svojim člancima proširile glas o mom radu i radu Muzeja ratnog djetinjstva među svojim čitaocima u Banjaluci i cijeloj BiH.

U vremenu kada je u medijima sve manje mjesta za vijesti iz kulture, posebno do izražaja dolaze oni mediji koji vode računa o kulturi, prate je i pišu o njoj. Kolektivu i čitaocima "Nezavisnih novina" želim sretan 25. rođendan, te mnogo pozitivnih priča u narednih 25 godina.

Ulrike Hartman, ambasadorka Republike Austrije u BiH

Austrijska ambasada rado koristi priliku da cijenjenim "Nezavisnim novinama" kao jednom od pouzdanih izvora informisanja na bosanskohercegovačkoj medijskoj sceni uputi izraze svog iskrenog uvažavanja i najljepše želje povodom 25. godišnjice osnivanja.

"Nezavisnim novinama" želimo srećne praznike i uspješnu novu 2021. godinu.

Ito Makoto, ambasador Japana u BiH

Povodom 25. godišnjice osnivanja "Nezavisnih novina" upućujem vam iskrene čestitke i želim puno uspjeha u budućem radu.

Mirko Šarović, predsjednik SDS-a

Uredništvu i radnom kolektivu "Nezavisnih novina" želim srećan 25. rođendan, u nadi da će u narednim godinama vaš kolektiv biti još snažniji i dočekati još mnogo jubileja.

Želim vam još puno godina uspješnog rada i da te godine budu prožete napretkom i poslovnim dostignućima.

Košarkaški savez BiH

Uvijek na pravom mjestu, uvijek sa provjerenom informacijom, ljubitelje sporta ste informisali na vrijeme i podržavali sport kako u Bosni i Hercegovini, tako i van njenih granica. Kruna vašeg rada je prestižna manifestacija Izbor sportiste Bosne i Hercegovine, kojom ste motivisali veliki broj sportistkinja, sportista, trenera i sportskih radnika, saveza, klubova i drugih sportskih organizacija da istraju u borbi za vrhunske sportske rezultate.

Dragi prijatelji iz sportske redakcije "Nezavisnih novina", u ime Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine želim vam uputiti iskrene čestitke povodom vašeg jubileja, predanog i profesionalnog rada u proteklih 25 godina. Želimo da uspijete u vašim profesionalnim namjerama i da nastavite da promovišete sve uspjehe bosanskohercegovačkog sporta.