Brojne zamke pred parovima koji se bore s neplodnošću: Prvo pitaju internet pa onda ljekara

DOBOJ - Parovi koji se bore sa bračnom neplodnošću često odgovore na nedoumice u vezi s ovim osjetljivim problemom prvo potraže na internetu pa tek onda odluče razgovarati s ljekarima.

"Te informacije s interneta nekada mogu biti veoma korisne za njih, a ponekad i frustrirajuće, tako da je veoma bitno da parovi imaju sa svojim ljekarom ginekologom dobru komunikaciju, koji će im onda razjasniti šta je ono zaista što njima treba i šta može da se u njihovom slučaju najbolje uradi", ističe prof. dr Sanja Sibinčić, osnivač i direktor specijalizovane ustanove za vantjelesnu oplodnju "Medico S" u Banjaluci.

Kada shvate da bez stručnjaka ne mogu doći do potomstva, supružnici nerijetko postanu nestrpljivi.

"Imamo situaciju da vjerovatno ranije kreću u proces otkrivanja i liječenja steriliteta i javlja se ta nekakva nestrpljivost, više su nestrpljivi nego ranije, hoće da što ranije dobiju potomke", smatra dr Ferid Kaknjašević, ginekolog iz Zavidovića, koji navodi da su poremećaj ovulacije, neprohodni jajovodi i loš spermiogram kod muškaraca (inače sve učestaliji problem), tri glavna uzroka steriliteta.

Nekada se smatralo da ukoliko žena u prvoj godini braka ne zatrudni, vrijeme je za odlazak kod ljekara kako bi se otkrili uzroci neplodnosti, ali te granice su se pomjerile, kaže dr Gordana Sredanović, ginekolog iz Doboja.

"Smatra se da je čak i šest meseci dovoljno. Ali to podrazumeva aktivan život, ne kao sada, velike su migracije stanovništva, odlazak u inostranstvo, supružnici ne žive zajedno. Znači, do šest meseci može se tolerisati, posle toga već bi trebalo krenuti u ispitivanje uzroka neplodnosti", navodi Sredanovićeva.

Dvadeset procenata reproduktivno sposobne populacije u RS se bori za potomstvo, a o neplodnosti se govorilo na predavanju "Savremeni pristup bračnoj neplodnosti", koje je "Medico S" za ljekare organizovao u Doboju. Ginekolozi su, između ostalog, mogli čuti koje su to nove metode u postupcima vantjelesne oplodnje.

"To su 24-časovni nadzor embriona, zatim specijalno izdvajanje spermatozoida te preimplantaciona genetika. Takođe, u našem centru uveli smo i holistički pristup pacijentima koji imaju problem s neplodnošću, kao i neke najnovije antiejdžing metode, koje utiču na biološki časovnik žene, gdje će moći na određeni način da se možda malo to pomjeri, i to smo u mogućnosti da radimo ovdje u RS", pojasnila je dr Sanja Sibinčić.

Fond zdravstvenog osiguranja RS snosi troškove tri pokušaja vantjelesne oplodnje do 42. godine žene koja se želi ostvariti kao majka, a godišnje se obavi oko 550 postupaka.