Brzinu prekoračilo 75 vozača u Gradišci

GRADIŠKA - Pripadnici Policijske uprave Gradiška sankcionisali su tokom pojačane kontrole učesnika u saobraćaju 75 od kontrolisana 82 vozača zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, saopšteno je danas iz ove uprave.

Kod 65 vozača evidentirano je prekoračenje brzine u rasponu od 10 do 20 kilometara na čas, u sedam slučajeva brzina je prekoračena u rasponu od 20 do 30, a trojica vozača su ograničenje premašili u rasponu od 30 do 50 kilometara na čas.

U Policijskoj upravi Gradiška su istakli da je osnovni cilj akcije, koja je sprovedena 15. i 16. februara, poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju.

Iz Policijske uprave su apelovali da učesnici u saobraćaju poštuju zakonske odredbe, da vozači brzinu kretanja vozila prilagode uslovima i stanju na putu, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, da koriste bezbjednosni pojas, poštuju propisanu brzinu, te brinu o tehničkoj ispravnosti vozila.