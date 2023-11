Budi kao Mirela, Ilma i SARA: Volonteri pokreta Let's do It zasadili 1.500 sadnica

U današnjem svijetu, koji se kontinuirano suočava sa sve većim brojem ozbiljnih ekoloških izazova, volonteri su postali važni akteri u borbi za očuvanje prirode.

Jedan od njihovih najvažnijih zadataka jeste pošumljavanje, čime doprinose obnavljanju i očuvanju šumskog fonda i borbi protiv klimatskih promjena.

U tome se posebno ističu volonteri Udruženja građana Ruke, koji su u okviru pokreta Let's Do It – Milion sadnica za jedan dan stigli i do najudaljenijih kutaka Bosne i Hercegovine, zasadivši velika prostranstva drvećem u čijim blagodetima uživaju i uživat će brojne generacije.

Nedavno su učestvovali u novoj, velikoj akciji pošumljavanja na planini Igman. S domaćim kolačima, sendvičima i nekoliko boca negazirane prirodne mineralne vode SARA u ruksaku stigli su na pomenutu lokaciju gdje su udružili snage s prijateljima ovog projekta, uposlenicima kompanije Sarajevski kiseljak, i skupa zasadili novih 1.500 sadnica. Dan je protekao u sjajnoj atmosferi, a pogled na tek pošumljeno prostranstvo i pomisao da će tu nekada biti šuma učesnike akcije je ispunio ponosom.

Među volonterima je bila i Mirela Kurtović, 25-godišnja Bachelor - inžinjerka elektrotehnike, koja već osam godina sa zadovoljstvom odvaja slobodno vrijeme za volontiranje, uzima krampu i lopatu u ruke i sadi drveće. Svojom posvećenošću inspirisala je mnoge da i sami postanu dio Let's do It pokreta. Koji su njeni motivi za sve to?

„Volontiranje i pošumljavanje imaju zajedničku tačku, a to je napredak. Drvo raste, a rastemo i mi kroz djelovanje i uključenost u zajednicu. Poslije svake završene akcije osjećam se sretno, kako zbog odrađenog posla, tako zbog saznanja da nisam sama, da su tu i drugi ljudi koji se iz godine u godinu odazivaju pozivu na pošumljavanje donoseći pozitivne promjene u okolišu i društvu“, istakla je Mirela.

Ilma Čosić se Let's Do It pokretu pridružila još na početku studentskih dana. Sada ima 25 godina, a akcije u kojima je učestvovala i sadnice koje su tom prilikom posađene davno je prestala brojati. Pošumljavanje, edukacija mlađih generacija, čišćenje okoliša od otpada, samo su neke od ekoloških aktivnosti u kojima učestvuje svim srcem, skupa sa brojnim drugim volonterima.

„Neprocjenjiv je osjećaj kada na kiši i temperaturi od 15° ljudi traže još sadnica i žele zasaditi baš sve koje smo sa sobom ponijeli. Često sadimo na terenima na kojima smo već ranije radili i stvarno je neopisivo dobro vidjeti napredak, ali i znati da će na tim mjestima sutra biti jedan ozbiljan eko sistem koji će živjeti svoj magični život. Kolege koji su dio ovog pokreta od samog početka nam s ponosom pokažu lokacije koje su oni nekad davno zasadili i tu vidimo mladu šumu - taj osjećaj je stvarno veličanstven. Kada je riječ o ovoj akciji na Igmanu, nećemo ubrati plodove ovog rada tako skoro, ali to nije ni bitno. Doći će neko poslije nas ko će biti zahvalan i kome će naši današnji napori biti dragocjeni“, poručila je Ilma.

Prijatelj ovogodišnje Let's Do It akcije diljem BiH je i SARA, negazirana prirodna mineralna voda nastala iz čistog, brdovitog krajolika središnje Bosne.

„Iza nas je sjajno iskustvo, koje vam za samo jedan lijep, aktivan dan u prirodi donese neprocjenjivi osjećaj zadovoljstva da ste kao pojedinac i kompanija uradili nešto dobro za naš okoliš i buduće generacije. S obzirom da je i voda SARA rođena u prirodi, kompanija Sarajevski kiseljak rado podržava i inicira aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje prirodnih bogatstava te poziva sve ljubitelje prirode da se pridruže budućim akcijama sadnje drveća koje organiziraju naši partneri, Udruženje građana Ruke“, istakla je Selma Dikonja Imamović, mlađa voditeljica robnih marki u kompaniji Sarajevski kiseljak.

Akcija sadnje i pošumljavanja „Let’s Do It – million sadnica za 1 dan” održana je na pet lokacija širom Bosne i Hercegovine, a više od

200 volontera je uprkos kiši i nepovoljnim vremenskim uvjetima na većini lokacija, zajedničkim

snagama zasadilo preko 3.000 sadnica raznih vrsta drveća.

