Buduće majke zbog korone pod dodatnim stresom

Nevidljivi heroji koji nam svaki dan uljepšaju šoljicom kafe

Marketing tim / 14.04.2020 11:00

U vrijeme kada živimo pod pojačanim mjerama bezbjednosti izazvanim virusom Covid 19 i u vrijeme kada dobar dio ljudi svoje poslove obavlja od kuće, malo znamo o ljudima koji svakodnevno idu na posao i rade sve da bi nam obezbijedili sve ono što nam je neophodno za normalan život.

Pored svih prehrambenih namirnica i artikala koje zovemo neophodnim, postoji i jedan proizvod koji nije hrana, ali je skoro svakom Bosancu i Hercegovcu jedan od najneophodnijih, a to je kafa. Ona prava, crna, jaka, svježe mljevena Grand kafa. Sigurno ste se u jednom trenutku zapitali, ko su ti ljudi koji nam omogućuju da svakodnevno uživamo u ritualu ispijanja omiljene svježe mljevene Grand kafe.

Ilija Đurić, cup tester ili profesionalni degustator Grand kafe, i u ovim uslovima posvećeno radi na tome da kafa najboljeg kvaliteta stigne do svih nas. Zahvaljujući njegovim vještinama i znanju, svaka kesica omiljenog napitka ima aromu i ukus na koju smo navikli. On je tu da prouči sirovo zrno kafe, ali i da ga prati tokom prženja i mljevenja.

Ilija Đurić, cup tester ili profesionalni degustator Grand kafe

Ja sam tu da obezbjedim idealnu mješavinu sastojaka koja će se naći u svakoj šoljici Grand kafe. To se nije mijenjalo posljednje dvije decenije koliko sam u ovom poslu, a ne dozvoljavam ni da novonastale okolnosti na to utiču. Dok sam u svojoj „laboratoriji kafe“ u potpunosti sam, fokusiran na to da izoštrim svoja čula i procijenim kvalitet zrna - osjetim uravnoteženost slatkoće i kiselosti, snažniji i gorči ukus, izbalansiranu aromu, jačinu i punoću ukusa, sve u zavisnosti od zrna sirove kafe koju tog dana imam priliku da degustiram. Ako mene pitate, kafa je jedini napitak koji, bez obzira na trenutno raspoloženje budi onu pozitivnu stranu ličnosti. A i meni kao i svima nama, novonastale okolnosti uskraćuju ona sitna zadovoljstva na koja smo navikli, kao što je užitak ispijanje kafe u omiljenom kafiću, kojeg sam svakodnevno posjećivao. Ipak, dobro je što sada imam malo više vremena da se posvetim svom omiljenom hobiju – čitanju. U svom domu imam veliku kolekciju knjiga, te pored velike zbirke klasika i ostale literature, tu su i knjige koje se odnose na zanimljivosti i specifičnosti kafe kao biljke, kao i one koje su mi pomogle da usavršim svoj jedinstveni „zanat“ - priča Ilija.

Još jedna od tih, nama nevidljivih osoba, a veoma važna kako bi svaka nova šoljica naše omiljene kafe bila istog kvaliteta kao i ona prethodna, je Maja Prodanović, tehnolog kvaliteta proizvodnog pogona Grand kafe u Glavičicama kod Bijeljine, domaćeg proizvoda u kojem svakodnevno uživamo.

Maja Prodanović, tehnolog kvaliteta proizvodnog pogona Grand kafe

Moj posao je kontrola svake faze prerade, i potvrda kvaliteta na završnici u laboratoriji. Svako zrno sirove kafe je visokog kvaliteta i nakon kontrole prilikom prijema, zahtijeva od mene punu odgovornost za kontrolu njegove dalje prerade. Rad u novonastaloj situaciji smatram kao privilegiju, jer sam u mogućnosti da doprinosim osmijesima u domovima širom BIH, jer kafa je definitivno napitak koji mami osmijeh ljudima bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo. Izmjenjene okolnosti, rad pod maskama i rukavicama, ne mijenja našu odgovornost ka potrošačima, niti našu zelju da Grand kafa koja „spaja ljude“ ima uvijek isti, vrhunski kvalitet. Popodnevne sate provodim sa porodicom, kroz igru i zabavu prolazim školske zadatke sa sinom, a nakon toga uživam u opuštajućim trenucima koje mi svakodnevno prirede kćerka i sin, svojim nevinim, dječijim igrama i razmišljanjima. A ujutro opet preuzimam odgovornost prema sebi, prema kolegama i našim potrošačima. Zadovoljstvo je utoliko veće što brinem o proizvodu koji mi uljepšava svaki dan.- rekla je Maja.

Svima nama je u ovim trenucima potreban taj optimizam koji može da bude sakriven u jednoj šoljici. Kada sljedeći put budemo otvarali kesicu Grand kafe i osjetili onaj prepoznatljivi miris, ili kada budemo sklanjali sa kuhala džezvu vruće tek skuhane svježe mljevene kafe, možda ćemo pomisliti i na ljude koji vode računa o tome da taj miris i taj savršeni okus bude uvijek isti. Onaj prepoznatljivi miris savršene Grand kafe. I tada sa punim pravom možemo reći, hvala vam ljudi, to je ona naša kafa na koju smo navikli, uvijek ista.

