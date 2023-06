Budući kuvari spremili slatke i slane maturske radove

DOBOJ - Dvanaest budućih kuvara pokazalo je svoje umijeće i u kuhinji Ugostiteljske i trgovinske škole pripremili su slane i slatke maturske radove, među kojima su gibanica, ruska salata, teleći kotlet buketijer te špageti milanez.

Teleći kotlet buketijer pripremao je Aleksa Vukojević, koji nam je pojasnio proces nastanka ovog jela po narudžbi.

"Prvo moramo teleći kotlet očistiti od žilica i viška masnoće, nakon toga ćemo ga uvaljati s jedne strane u brašno. Povrće ćemo posebno kuvati, tj. kuvamo posebno grašak, a zajedno kuvamo mrkvu, krompir i karfiol. I ja sam servirao u ovale. Jelo je dosta interesantno i ima poentu, tj. ima i meso i povrće, što po meni treba jedan zdrav i lijep obrok da ima", priča Aleksa te dodaje da je kulinarstvo porodična tradicija jer je njegova pokojna baka bila kuvar, a istim poslom se bave njegov otac i stric.

Tina Nenić spremala je gibanicu, koju je, kaže, kod kuće ranije pripremala potpuno drugačije, ali je u školi naučila recept.

Na pitanje šta joj je bilo najteže da savlada tokom školovanja, odnosno šta joj je najteže polazilo za rukom, iskreno kaže:

"Prženje mesa, to mi nikako nije išlo. Uvijek ostane nepečeno. Zna se desiti i da bude dobro, ali opet nekad i ne bude. Najviše volim spremati palačinke i razne kolače. Sutliju obožavam da spremam, ako znate šta je. Prelijepa je, a i lako ju je spremiti. Volim i slane palačinke da pravim, imam i koncentraciju i odmorim se ujedno", kaže Tina.

Tokom pripreme svinjskih medaljona u sosu od pečuraka najviše se pogriješi u fazi pečenja, navodi Almina Kamarić, koja je za maturski ispit imala upravo ovo jelo, ali je, kaže, tokom praktične nastave naučila da meso ne prepeče, što joj se dešavalo.

Na pitanje zašto je odlučila da se školuje baš za kuvara, odgovara:

"Znate kako, kad dodete kući iz škole svi oni mirisi u kuhinji, non-stop su različiti. To je mene privlačilo, a volim da jedem. S vremenom se u meni budila želja... Kad sam došla u ovu školu shvatila sam da je to za mene. Volim da vidim različita jela, svugdje je različita tradicija i to je meni jako zanimljivo. Ima hrane za koju nismo znali, a ovdje smo naučili", kaže Almina.

Topla i hladna predjela, jela po narudžbi, gotova jela, poslastice - sve to đaci nauče da pripremaju tokom praktične nastave u školskoj kuhinji, a zanat bruse i u kuhinjama ugostiteljskih objekata.

"Imali smo ukupno 480 časova, znači 15 časova sedmično. To je jedna dobra generacija koja će sigurno dobro proći, koja će se zaposliti. Ima njih koji već rade praktičnu nastavu u nekim ugostiteljskim objektima i sigurno će i ostati tu da rade. Ja sam zadovoljna kako su oni ovo sve savladali", kazala je Nina Gvozdenac, nastavnica praktične nastave ugostiteljske grupe predmeta.

Iako ne samo domaće, već i tržište susjednih zemalja vapi za kuvarima, svršeni osnovci nerado se odlučuju da se obrazuju za ovo, ali i za ostala trogodišnja zanimanja.

"Sva zanimanja koja se izučavaju u Ugostiteljskoj i trgovinskoj školi bi mogla, ovako kolokvijalno rečeno, prekosutra već da nađu posao. Dakle, toliko su turizam i ugostiteljstvo budućnost. To je grana privrede koja je trenutno vrlo konjukturna. Međutim, pokušavamo i trudimo se da riješimo taj fenomen nezainteresovanosti đaka, a mislim prije svega roditelja", izjavio je Predrag Pašić, direktor ove škole.

"Za tržište je malo 12 đaka koliko upisujemo, ali s obzirom na interesovanje učenika tih 12 nekada bude, što se škole tiče, i previše. Desilo se jedne godine da nismo mogli da formiramo odjeljenje jer se prijavilo vrlo malo učenika", navela je Miroslava Jerinić Đukić, školski pedagog.