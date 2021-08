Bugarska donirala BiH 50.000 vakcina astrazeneca

SARAJEVO - Bugarska je obezbijedila podršku za BiH u vidu 50.000 vakcina astrazeneca protiv virusa korona, potvrdio je pomoćnik ministra civilnih poslova u Savjetu ministara Dušan Kojić.

Kojić je na svom Twitteru potvrdio i da je u okviru 15. alokacije programa "EU za zdravlje" u BiH ušlo 17.550 doza pfizer vakcina.

Pomoćnik ministra civilnih poslova juče je tokom ceremonije primopredaje donacije Austrije u vidu pola miliona vakcina astrazeneca rekao da se od donacija još očekuje 1.373.100 doza vakcina protiv virusa korona.

On je ovom prilikom najavio i ovu bugarsku podršku u vidu vakcina.

