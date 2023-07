Bušletić kod Doboja ostaje na starima: Škola bez đaka prvaka

DOBOJ - Prvog septembra u klupe seoske, petorazredne škole u Bušletiću kod Doboja neće sjesti nijedan prvačić.

Ta informacija nije nimalo obradovala mještane ovog trebavskog sela.

"Ja sam 1959. godište, išao sam ovdje u školu, bile su dvije učionice i četiri razreda. Znači, išli su drugi i četvrti, prvi i treći. Nema ni omladine, slabo se žene, ne znam šta je, imamo dosta momaka u selu. A inače odliv je omladine iz sela u grad, na nama starima ostaje ovo selo. To nije dobro, nešto bi trebalo učiniti", smatra mještanin Bušletića.

Njegovo mišljenje dijele i dvije mještanke koje se prisjećaju vremena kada se čula graja iz školskog dvorišta.

"Pa, eto kako je bilo, bilo je po 30, 40 i više prije ne znam koliko godina, sada nema nijednog prvačića. Što ima jedno dijete, ode u Osječane da ne bi ovdje bilo samo. Više nema djece. Ja nisam odavde, ali pedeset godina živim tu, ne pamtim ovako nešto", priča mještanka.

"Uvijek je bilo puno đaka, sada je ovo katastrofa. Odoše mladi u Doboj, hoće u grad i ovi što imaju djecu, evo ostade ta škola pusta", kazala je mještanka Bušletića.

Odjeljenja u ovoj školi su kombinovana, a nastavu izvode dvije učiteljice.

"Trenutno, s obzirom na to da prvačića nema, od drugog do petog razreda ostaje nam ukupno trinaest učenika, ali već za 2024/2025. imaćemo prvačica i onda će nam se i brojno stanje popraviti, tako da nećemo biti bez jednog odjeljenja kao što je ove godine", kazala je Jadranka Gostić, učiteljica.

Škola u Bušletiću je područno odjeljenje Osnovne škole "Radoje Domanović" iz Osječana, a istu sudbinu s njom dijeli i područno odjeljenje iz Osječanskih Čivčija, koje takođe nema đaka prvaka.

"Mi se trudimo da obezbijedimo što bolje uslove i za učenike i za radnike. Područnu školu u Čivčijama smo protekle godine renovirali kompletno, obezbijedili smo im baš dobre uslove za rad, ali nažalost takav je trend da u selima, pogotovo u brdskim, nema djece. Razlozi su migracija stanovništva, kako ta mikro, tu do grada, do Doboja, tako i vani u inostranstvo. Evo, jedan podatak, kada sam ja počeo da radim ovdje prije nekih 18 godina, bilo je 450 učenika, sada imamo 200 učenika. Za 18 godina izgubili smo 250 učenika, što je veliki broj. Mi se uvijek nadamo da će stati taj trend opadanja, da je to došlo do neke krajnje granice, ali evo nikada ne znamo šta se može desiti u budućnosti", izjavio je Saša Živanović, direktor OŠ "Radoje Domanović".

Dešavalo se i ranije da područne škole jedne godine ne upišu nijednog prvačića, kaže Ljubiša Blagojević, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola dobojske regije i direktor OŠ "Vuk Stefanović Karadžić ".

"Ali sljedeće godine bude pet-šest prvačića i to su uglavnom škole koje već sada rade u trokombinovanim odjeljenjima, dvokombinovanim odjeljenjima, tako da nije to toliko dramatično koliko se to prezentuje. Činjenica je da dolazi do migracija, da se sve više stanovništva odseljava. Ja bih apelovao na sve roditelje, gdje god ima ikakve mogućnosti da upisuju djecu u svoje područne, tj. seoske škole, da ih ne upisuju u centralne, u gradske škole ili centralne škole u selu. Evo, ja imam u centralnoj školi sada upisanih 125 prvačića, to je pet odjeljenja, i tih sada pet učenika koji su došli ovdje samo prave brojnija odjeljenja, a dolazimo u poziciju da u Kostajnici moramo praviti jednu kombinaciju i onda je nama teže kao direktorima da tražimo i od ministarstva i od bilo koga drugog neke investicije, ulaganje u te škole", kazao je Blagojević.

Bez đaka prvaka ostala je i područna škola u Gornjoj Paležnici, koja pripada OŠ "Petar Kočić" Sjenina Rijeka.