CIA: BiH treća po starosti stanovništva na Balkanu

SARAJEVO - Prema podacima američke Centralne obaveštajne agencije CIA, Bosna i Hercegovina je na trećem mjestu u regionu Balkana po starosti stanovnika, pišu federalni mediji i dodaju da je od ukupnog broja stanovnika 16 odsto u kategoriji treće životne dobi, a najviše ih je u Hrvatskoj - 21 odsto.

Prema podacima iz jula ove godine, američka CIA procjenjuje da u BiH žive 3.824.782 stanovnika.

U starosnoj dobi do 14 godina BiH ima 13,18 odsto stanovništva, u dobi od 15 do 24 godine 10,83 odsto, a najbrojnija je populacija u životnoj dobi od 25 do 54 godine (44,52 odsto). BiH ima i 15,24 odsto stanovništva u životnoj dobi od 55 do 64 godine starosti, a penzionerski dio (iznad 65 godina) čini 16,22 odsto stanovništva.

Takođe, dodaje se, BiH je zemlja iz koje ljudi odlaze, i to najviše mladi, koji bi trebalo da zasnivaju porodice, a tačnih podataka o tome nema.

Stručnjaci upozoravaju da se situacija tokom pandemije virusa korona dodatno pogoršala.

Ekonomista Admir Čavalić za Avaz kaže da BiH već ima probleme zbog činjenica koje su navedene u izvještaju CIA-e.

"Evidentno je da već sad imamo nedostatak određene radne snage, tu je i niska produktivnost radnika. Očekuje se da će u narednih 15 godina novih 300.000 korisnika ući ili, bolje reći, steći prava na korištenje sistema PIO", pojasnio je Čavalić.

Dodao je da zabrinjava to što potencijalni, budući ekonomski prosperitet ne garantuje unapređenje demografskih pokazatelja, izuzev usporavanja trenda odlaska ljudi.

"Iskustva drugih zemalja pokazuju da pronatalitetne politike ne daju rezultate u kratkom roku. Zbog toga smatram da bismo uskoro mogli uvoziti radnu snagu, i to s ciljem održavanja ekonomskih odnosa", rekao je.

Čavalić kaže da će vlast morati da odluči na taj potez, prvenstveno radi stabilnosti velikih socijalnih sistema.

"Treba naglasiti da se naši socijalni sistemi zasnivaju na međugeneracijskoj solidarnosti. To je koncept koji ne funkcioniše ako nema nove generacije koja bi se solidarizovala", naveo je Čavalić.

Najviše starih osoba na području zapadnog Balkana ima Hrvatska - 21 odsto.

Prema istim podacima, Srbija je na drugom mjestu, Crna Gora na četvrtom, Sjeverna Makedonija na petom, a slijedi Albanija.