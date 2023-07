Čarobni ambijent Pecke oduševio ljubitelje prirode

MRKONJIĆ GRAD - Prava čarolija pod otvorenim nebom odvijala se dva dana u selu Pecka, kod Mrkonjić Grada, gdje je 8. i 9. jula održan "Pecka Outdoor festival" (POF), četvrti po redu.

Ljubitelji odmora na otvorenom uživali su u bogatoj festivalskoj ponudi, koja je imala sadržaje za sve generacije, pa su mnogobrojni učesnici imali priliku da pješače, voze bicikl, penju se umjetnim i pravim stijenama i hodaju kanjonom Korane, a najmlađi su uživali u edukativno-kreativnim radionicama i predstavama.

Kako kažu organizatori, bilo je preko 2.000 posjetilaca, a njihovo zbirno zadovoljstvo doživljenim na POF-u dodatno je osnažilo motivaciju organizatora.

Boro Marić iz Asocijacije "Green Ways" i organizator ovog festivala kaže da je četvrto izdanje "Pecka Outdoor festivala" donijelo mnogo radosti u selo Pecka i zahvalio je svim posjetiocima koji su svojim prisustvom uljepšali ovu manifestaciju.

"Sve najavljene aktivnosti su održane, sve grupe su bile popunjene, a samo djece je na SKC aktivnostima i radionicama bilo oko 200. 'Šareni market' je bio baš šaren i pun, pa su učesnici imali priliku probati domaće proizvode. Prateći program dao je dodatnu čaroliju pa su džez, ambijentalna rasvjeta i logorska vatra ugrijali sve one koji su ostali na spavanju", objašnjava Marić.

Kako kaže, kanjoning Koranom je aktivnost koja je ostavila najjači utisak na učesnike, jer je voda bila odlična i dovoljno hladna da osvježi vreli vikend.

"Srećni smo što je sve proteklo kako smo se i nadali i što se naša aktivna zajednica okupljena oko Pecke širi u svim pravcima. Veliki broj ljudi, djece i ljubimaca je funkcionisao međusobno izuzetno dobro na malom prostoru, pa je najjači utisak da je POF prijateljski i porodični festival potreban zajednici, a posebno djeci. Hvala svim vodičima, trenerima, profesorima, volonterima koji su nas i ove godine vrhunski vodili kroz mnogobrojne aktivnosti. Hvala i svima koji su na bilo koji način podržali našu ideju da oživimo ovo područje i zarasle staze očistimo za zdravije selo i zdravije ljude", istakao je Marić i dodao da je prije 2.000 godina ovdje bilo odmorište i da žele da tako bude sada i ubuduće.

"Odlučili smo da živimo ovdje i taj prostor dijelimo sa posjetiocima, a napravili smo takav ambijent da ovo bude savremeno selo. Mape su ažurirane, izvori Sane zaštićeni i njima upravlja 'Green Ways'. Izgrađena je nova infrastruktura i označene su staze, tako da je područje izvora Sane idealno za uživanje", rekao je Marić.

Istakao je da je ponosan na organizacioni tim i prijatelje ovog festivala i srećan što su ga ove godine prepoznale i podržale važne kompanije, čijim predstavnicima su na otvaranju festivala uručene zahvalnice, kao i prijateljima festivala - vodičima i voditeljima radionica.

Nataša Arežina, predstavnica opštine Mrkonjić Grad, otvorila je "Šareni market" "Pecka Outdoor festivala" sa više od 20 izlagača iz ove opštine, Banjaluke, Ribnika, Drvara i Šipova, koji su na štandovima predstavili tradicionalna jela, narodne rukotvorine, zanatske proizvode, razne vrste sokova i proizvode od meda.

Arežina je istakla da je opština Mrkonjić Grad kroz projekat "Pijaca za 21. vijek" EU4AGRI nabavila 60 mobilnih štandova i prenosivu podlogu za štandove koji su se koristiti prilikom organizacije ovog festivala, ali, kako je kazala, biće na raspolaganju poljoprivrednim ponuđačima i prilikom drugih manifestacija i sajmova.

Aleksandar Balaban, vodič na kanjoningu Koranom, kaže da već drugu godinu prvi vikend jula odvoji da posjeti "Pecka Outdoor festival", gdje uživa i kao vodič i kao posjetilac.

"Kanjoning je već drugu godinu dio festivalske ponude, a kako to obično biva sa nečim novim, za dosta ljudi u našim krajevima je nepoznanica i aktivnost na koju ljudi nisu navikli, ali i koja postaje sve popularnija. U to sam se i uvjerio ove godine, gdje je broj učesnika, za razliku od prošle godine, bio skoro duplo veći. Uživanje u prirodnom hladu Korane i šume koja je nadvija, osmijesi na licima posjetilaca zbog izlaska iz zone komfora i isprobavanja novih stvari, zabavna i raspoložena ekipa spremna da pomogne u svakom dijelu staze i bezbjedna avantura u skoro netaknutoj prirodi su neke od stvari koje su naši posjetioci mogli da iskuse u kanjoningu. To je najbolja reklama za ovu specifičnu aktivnost koja će zasigurno narednih godina biti još popularnija i posjećenija", kaže Balaban.

Dodaje da ima samo riječi pohvale što se tiče samog festivala i organizacije.

"Prvenstveno zbog toga što su uspjeli da animiraju djecu i čitave porodice, pojedince da borave u prirodi, da uče da žive sa prirodom, da je čuvaju i stiču neke nove vještine, vrijednosti, drugarstva i prijateljstva. Festival je 'živi organizam' i vjerujem da će vremenom još više da raste, da se razvija i napreduje na radost svih nas", smatra Balaban.

Iako teme o otpadu i reciklaži ne spadaju u najzanimljivije, tokom radionice "Reciklaža nije gnjavaža" reakcije djece su pokazale suprotno, kazala je Dragica Delić, viša asistentkinja na Prirodno-matematičkom fakultetu, voditeljka ove radionice.

"Tokom polusatne interaktivne prezentacije, kroz naša pitanja upućena djeci i njihove iskrene odgovore, kroz primjere smo naučili ko stvara otpad, šta se sa njim dešava i koja je naša uloga u zaštiti prirode kroz proces reciklaže. Djeca su nestrpljivo čekala da dobiju svoj par rukavica i u drugom dijelu radionice krenu u potragu za otpadom koji smo prethodno sakrili u dvorištu. Odrasli posjetioci su se aktivno uključili i zajedničkim snagama očistili smo cijelo dvorište. Važnost teme koju smo obrađivali prepoznali su svi na festivalu, što nas, pored sjajne atmosfere, motiviše da se sa zadovoljstvom priključimo narednom 'Pecka Outdoor festivalu'", kaže Delićeva.

Novinarka Maja Isović Dobrijević kaže da je, kao i svake godine, na "Pecka Outdoor festivalu" uživala u aktivnostima, druženju sa ljudima i čistom vazduhu i prirodi po kojoj je Pecka prepoznatljiva.

"Aktivnosti su zamišljene da u njima mogu uživati kako oni najmlađi, tako i njihovi roditelji. Djeca imaju osjećaj slobode, a najveći utisak za najmlađe bilo je to što su mogli bosi trčkarati po livadi, a dan im je bio ispunjen raznim aktivnostima i radionicama. Ja sam ove godine sa prijateljicom učestvovala na aktivnosti koja se prvi put organizovala, a to je radionica o ljekovitom bilju i gljivama, koju je vodio naš poznati mikolog Rade Gašić, kojeg ljudi zovu hodajuća enciklopedija. Svakim korakom sa njim možete saznati nešto novo. Hodajući kroz šumu saznala sam mnogo korisnih informacija o ljekovitom bilju i kako ih u svakodnevnom životu možemo koristiti, jestivim i otrovnim gljivama i šumskim plodovima. Nakon aktivnosti koja je trajala četiri sata uživala sam i odmarala se ispred Visitor centra, upijajući pozitivnu energiju sela i ljudi koji su se okupili taj dan", kazala je Isović Dobrijevićeva.

Dragana Stupar Milošević je zajedno sa mužem Mladenom i devetogodišnjom kćerkom Mijom kampovala u okviru POF-a.

"Nezaboravne su nam te večeri u kampu jer ih provedemo uz gitaru i logorsku vatru sa ljudima koji jednako kao i mi uživaju u kampovanju i prirodi. Vraćamo se svake godine, a dolazimo radi divne prirode, sadržaja koje festival nudi i divnih domaćina. Svake godine sretnemo drage ljude sa istom energijom poput naše i odlično se provedemo", zaključila je Stupar Miloševićeva.

Ovogodišnji sponzori i prijatelji "Pecka Outdoor festivala" su MKD "Mikrofin", "Tropic", "Kolektor", SWG (GIZ), Fond za zaštitu životne sredine, opština Mrkonjić Grad, grad Banjaluka, AD "Čistoća" Banjaluka, "Jelen pivo", "Vitaminka", "Vivia", "Manja", "Mikrofin osiguranje", "Pošte Srpske", TORS, "ALP shop", "M:tel", "Tikveš", "MB Impex".

Medijski pokrovitelji festivala su RTRS, "Nezavisne novine", Nes radio, "Buka", "Nova oprema" i "LED media".