Čarobnim ukrasima spojili tradiciju i moderno

DOBOJ - Advent se ne može zamisliti bez vijenca, jaslica, bora, prazničnih ukrasa, a njih su u Hrvatskom domu "Petar Ajvazović" izrađivali polaznici dvodnevne radionice za djecu i odrasle.

"Ja sam od krep-papira nešto pravila, to me baš podsjetilo na djetinjstvo kada smo na bor stavljali takve ukrase. Marija je donijela neki suvi kruh, pa ćemo praviti salon bombone što su se vješale. Malo da se podsjetimo na taj rad ruku, što je u stvari najvažnije. Baš je šteta što nema djece da vide kako se radi, da nije samo tipkanje po mobitelu, nego da malo nešto svojim rukama stvore. Ja sam porijeklom iz Slavonije, iz Osijeka, kod nas se uvijek pjevalo, puno smo pjevali božićne pjesme i ukrašavao se bor, za Badnjak se to uvijek radilo. Mirisali su kolači koji se nisu smjeli jesti do ponoći", prisjetila se Marica Miloš.

Izradom ukrasa spajamo tradiciju i moderno, kaže Marija Zetaić, koja nam je otkrila da se, od kada je u penziji, bavi slikarstvom i kreativnim radom.

"Prihvatam sve što je moderno, ali volim se vratiti u djetinjstvo, kada smo od ničeg ili od vrlo malo materijala, od prirodnih materijala pravili vrlo lijepe ukrase za ovo vrijeme koje sada dolazi, božićno-novogodišnje i ostale praznike. Sušili smo cvijeće preko ljeta ili borove grane, onda od tih sjajnih papirića pravili ukrase zvjezdice, salon bombone, vjenčiće od papira i to je bilo vrlo lijepo. Umjesto snijega, ovih sprejova što sada imamo kupiti, mi smo kidali vaticu ili sitnili papiriće, uglavnom lijepo je bilo naše djetinjstvo, nekako mirnije nego sada, sretnije", smatra Zetaićeva.

Način na koji je izrađivala adventske vijence objasnila nam je Tanja Zovko, voditeljka radionice.

"Iskreno da vam kažem vijence pravim od ofingera, koji sam razvukla i obmotala grančicama od stare jelke i onda topim silikon, stavljam što god nađem, šišarke koje smo pokupili u parku i ofarbali. Koristili smo neke dijelove koje ljudi možda i bacaju, a može se tako puno lijepih stvari uraditi. Mnogi ljudi bacaju jelke koje su ostarjele, to je plastika, ne razgrađuje se, ali stvarno mogu se lijepi nakiti napraviti. Oko starih sijalica, recimo, omotate špagicu, malo prefarbate srebrnim sprejom i eto vam nakit", navela je Zovko.

Za praznike malo doradimo stare ukrase, kaže Ljubica Berlanda, sekretarka Hrvatskog kulturnog društva "Napredak", a naprave se i neki novi.

"Adventski vijenci idu sa četiri svijeće. Prve nedjelje adventa pali se prva adventska svijeća i tako svake nedelje po jedna, ujutru dok je obitelj na okupu ili uz doručak. Uglavnom to izrađujemo svako u svojoj kući, onoliko koliko ko zna. Jaslice su simbol Isusovog rođenja i njih napravimo s malo slame i ukrasimo", priča Berlanda.

Ona je dodala da je kreativna radionica dio projekta koji je finansirala Vlada Republike Hrvatske posredstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.

"Bio je veoma obiman, imali smo nekoliko manifestacija, a jedna od njih je bila likovna radionica za djecu i odrasle, koja je održana ispred doma na otvorenom prostoru, bilo je oko 35 sudionika, što djece, što odraslih. Iz te radionice su nam ostale 22 slike. Imali smo obuku iz grafičkog dizajna, koja je trajala mjesec dana. Sedam djevojaka je završilo obuku jako uspješno i dobile su male sertifikate. Iz tog projekta smo nabavili klavir i stolove za vani, imamo nekih 30 stolica, suncobrane, pa možemo, recimo, ljeti održavati promocije knjiga ili tako neka druženja", kazala je Berlanda.

