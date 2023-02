Čas domaćinstva hit: I dječaci naučili plesti

DOBOJ - Rame uz rame sa svojim drugaricama na čas domaćinstva u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" došla su trojica dječaka i pokazala da mogu ravnopravno da barataju iglama i vunom, te da nauče da pletu.

"Malo je teško, ali kroz nekoliko časova se lako nauči. Lako mi je s jednom iglom, ali kad krenem sa dvije onda je malo teže, zbunim se. Mama kaže da je lijepo što sam naučio plesti i da mogu, na primjer, sebi nekad kapu isplesti", rekao je Matija Tripunović.

Milica Kapetanović sa bakom je savladala osnove pletenja, a na domaćinstvo koje je ove godine hit među đacima došla je da bi ga usavršila.

"Meni je na početku bilo dosta teško, ruka mi je stalno klizila i zato je bilo teže. Mislim da je dosta teško za neke koji to prvi put rade. Najbitnije je da budemo opušteni, da opustimo ruku i da ne stežemo previše kada pletemo zato što nećemo moći poslije da nastavimo. Biće sve teže i teže, zato bolje da budemo opušteni. Htjela bih da probam da ispletem šal, a možda čak i kapu. Mislim da mi je šal lakše", iskrena je Milica.

Pletenje nije jedino što đaci savladavaju na domaćinstvu, koje vodi učiteljica Dragana Đukić.

"Radimo sve - od kućnih poslova i ponašanja za stolom do pletenja, šivenja i pravljenja nekih kulinarskih specijaliteta. Svašta smo naučili. Zapravo, djeca su u stvari rekla da se nisu do sada kod kuće ni susretala s tim, nemaju mame toliko vremena. Najteže im je bilo pletenje, ko je shvatio ide mu od ruke, ali ovako izgleda da im je strano previše pa im je zato bilo teško. Najbolje su se snašli kada smo pravili palačinke i kiflice", rekla je učiteljica Dragana.

Marija Petrović priča da joj je poslovanje u kuhinji najlakše išlo jer je sa tetkom kod kuće već mijesila tijesto za pite, kolače i hljeb.

Opisala nam je proces nastanka tijesta.

"Prvo treba da naspemo malo brašna pa onda dodajemo postepeno vodu te mijesimo. Treba da dodamo malo soli i to da mijesimo. Onda treba to tijesto malo da odstoji i razvučemo ga, ako želimo da pravimo neku pitu ili kiflice. Koristila sam oklagiju", ispričala je Marija, dok je njena drugarica Farah Devedžić priznala da nije znala da pravi tijesta, ali je, kaže, pomagala mami dok priprema palačinke.

"Najlakše mi je možda išlo šivenje, zato što sam već malo znala da šijem i samo sam unapređivala to i usavršavala. Većini djece je to teže išlo, a meni lakše. Mama i moja nana su me učile da šijem. Dok mama šije ja sjedim pored nje. Pokušavala sam da naučim, ali sam na domaćinstvu puno više naučila - da šijem dugmad, kako da ušijem neku rupu... Prije sam samo znala da ušijem dva platna zajedno", navela je Farah.

Osim đaka, sekcijom su oduševljeni i roditelji, navodi Sanja Ilić, direktorica OŠ "Dositej Obradović".

"Roditelji su baš pozitivno odreagovali, štaviše dovozili su stolove za peglanje, pegle, da bi djeca mogla da urade s učiteljicom sve što je bilo planirano po nastavnom planu za sekciju. U današnje vrijeme roditelji su preokupirani poslovima, djeca najviše vremena provode s ovim novim tehnologijama, telefonima, računarima, pa da ih na jedan način vratimo na te aktivnosti kojima smo se mi nekad bavili", izjavila je Ilićeva.